[Ulat] Pinoy Canadians sa GTA minarkahan ang countdown tungo sa araw ng Pasko

Ibinida sa Christmas goods and food bazaar ang samu’t-sari na mabibiling pamasko na gamit at pagkaing Pilipino.

Iprenesenta sa mini-tiangge ang ilan sa makukulay na handwoven Pinoy bags at mga pitaka. Litrato: Radio-Canada / Rodge Cultura

Pinilahan ang masasarap na pagkaing Pilipino gaya ng empanada, hopia, suman, cassava cake, tsokolate at puto bumbong. Inalok din sa event ang katakam-takam na relyenong manok at hamon. Mabibili rin ang ilang kilalang brands ng mga cupcake, buko macaron, brownies at pulburon na produktong nagmula pa sa Pilipinas.

These are popular food here na tinatangkilik hindi lang ng Filipino community kahit ng mainstream Canadian community. Alam mo napamahal na sa mga Canadians ang ating mga pagkain. Ang kailangan lang gawin ay i-promote [pa] sa mainstream Canadians ang ating mga pagkain at ang ating kultura, sabi ng event organizer na si Rose Ami-Seaborn.

Si MyKapitbahay Founder Rose Ami-Seaborn kasamang nanguna sa idinaos na Kumukuti-kutitap Paskong Pinoy event. Litrato: Radio-Canada / Rodge Cultura

Hindi mawawala ang mga Filipino street food gaya ng fish ball, kikiam at squid ball. Pero isa sa higit na pinipilahan sa event ang mainit na beef pares.

Ibinebenta sa mini-tiangge ang mga kasuotan na gawang Pilipino gaya ng modern Maria Clara gown at barong. Ilan din sa mapagpipilian ang original shirts, mga palamuti, gamit pang-dekorasyon at stickers na nagpapakita ng mga disenyong Pilipino.

Mabibili ng mga tao ang mga parol, ensaymada, hopia, samalamig na pagkain gaya ng lugaw, arroz caldo, beef pares, mami. Mayroong display items, original shirts at marami pang iba, dagdag ni Seaborn.

Mabibili sa event ang paboritong pagkaing hopia ng mga Pilipino. Litrato: Radio-Canada / Rodge Cultura

Habang kumakain at namimili ang mga nakisaya ay mapapakinggan naman ang himig Pasko na mga awitin.

Inaliw ng mga himig Pasko na awitin at orihinal na musikang Pilipino ang mga nakisaya sa event. Litrato: Radio-Canada / Rodge Cultura

Naging mga host ng programa sina Kim Villafuerte at Ryan Orlanda sa event. Litrato: Radio-Canada / Rodge Cultura

Ang ilang newcomers o ang mga bagong dating sa Canada ay nabigyan ng libreng mga kasuotan.

Mula sa Aurora province sa Pilipinas, dumating noong Marso si Gladys Lacondaza kasama ang tatlong kapatid at ang kanyang ama. Litrato: Radio-Canada / Rodge Cultura

Masaya ang newcomer na si Gladys Lacondaza habang nag-iikot kasama ang kanyang buong pamilya.

Magkasabay na dumating sina Gladys, ang tatlong nakababatang kapatid at ang kanyang ama sa lungsod ng Toronto para samahan ang kanilang ina at dito na maninirahan sa Canada.

Na-e-excite si Gladys Lacondaza sa nalalapit na unang white Christmas ngayong winter at ang mahawakan ang niyebe kasama ang mga kapatid. Litrato: Radio-Canada / Rodge Cultura

Pagsasaluhan ng buong pamilya ang unang Noche Buena sa Canada sa darating na Pasko na malayo sa nakagawian nila kasama ang mga kaanak sa Baler, Aurora province sa Pilipinas.

Na-miss ko ang Pasko sa Pilipinas, ang salusalo, ang pamilya [na] parang gusto kong umuwi, natatawang sabi ni Gladys. Siyempre iba pa rin ang Pasko sa Pilipinas eh. I miss home pero siyempre dito gusto natin makagala at mag-enjoy.

Ang Kumukuti-kutitap Paskong Pinoy event ay magkatuwang na iprenesenta ng non-profit organization na Society of Philippine Artists, Recreation and Community (SPARC) at ni MyKapitbahay founder Rose Ami-Seaborn para rin tulungan ang mga maliliit na negosyo sa kanilang alok na mga paninda at serbisyo.

Ito ay para maengganyo pa at mai-promote ang mga pagkain at bagay na Pilipino sa iba pang komunidad na pumunta at tingnan ang mga ito, ani Seaborn.

Ginanap ang Kumukuti-kutitap Paskong Pinoy sa Chinese Cultural Centre of Greater Toronto sa Scarborough sa may dulong silangang bahagi ng lungsod.

Ang pre-Christmas event ay nagsilbing kick-off sa countdown animnapu’t apat na araw bago mag-Pasko sa Disyembre.