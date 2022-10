Susunod na B.C. premier David Eby inilatag ang plano para sa unang 100 araw sa opisina

Si Eby ay nakatakdang ideklara bilang lider ng namumunong New Democrats ng British Columbia ngayong araw sa gitna ng kontrobersiya na bumabalot sa leadership race kung saan nadiskuwalipika ang kanyang tanging kalaban.

Ang acclamation ay ibinigay sa kanya ang posisyon ng pagiging premier designate para sa namumunong New Democratic Party o NDP. Siya ay nakatakda na maging ika-37 na premier ng probinsya kapag nagretiro na si Premier John Horgan sa Disyembre.

Tinanggal si Anjali Appadurai mula sa leadership race ng B.C. NDP executive matapos madiskubre ng isang ulat na nag-solicit ang isang third party ng mga mapanlinlang na memberships sa ngalan niya.

Sinabi ni Eby na alam niya ang magkahalong damdamin at lungkot ng mga miyembro ng partido ukol sa paano nagtapos ang leadership race at umaasa na si Appadurai at ang kanyang mga tagasuporta ay makakakita ng tahanan sa New Democrats dahil nagdadala sila ng enerhiya sa partido.

Si Eby, 46, ay dating attorney general ng B.C. at housing minister.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.