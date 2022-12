National handgun sales ’freeze’ ipinatupad ngayong araw

Sa ilalim ng regulasyon, ang mga tao ay maaari pa rin ariin at gamitin ang kanilang rehistradong handguns at ibenta o ilipat ang mga handgun sa exempted na mga indibidwal o negosyo.

Ang mga request para ilipat ang handgun na isinumite bago ang petsa ngayong araw ay ipoproseso pa rin, ayon sa gobyerno.

Ang mga awtorisadong negosyo ay maaaring magpatuloy na mag-import at magbenta ng handguns sa ibang kwalipikado na mga negosyo (tulad ng mga museo at industriya ng pelikula, at iba pa), law enforcement, defence personnel at iba pang exempted na mga indibidwal.

Ayon sa gobyerno, kabilang sa exempted individuals ang sinuman na may awtorisasyon na magdala ng handguns — na nire-require ang permiso mula sa Canadian Firearms Program ng Royal Canadian Mounted Police — at ang mga tao na nagsasanay, sumasali sa kompetisyon o nagko-coach sa isang handgun shooting discipline na programa ng International Olympic Committee o ng International Paralympic Committee.

Lahat ng ibang tao ay hindi na maaaring legal na bumili ng handgun matapos ang Biyernes.

Pagbabawas sa mga krimen kaugnay ng baril

Ipinagmalaki ni Public Safety Minister Marco Mendicino ang freeze sa isang social media post, sinabi na ang mga bagong patakaran ay pananatilihin ang mga baril off the streets.

Ayon sa national crime data, ang handguns ay firearms na pinaka-present sa mga bayolente na krimen na may kaugnayan sa firearm sa pagitan ng 2009 at 2020.

Kritikal ang firearms rights groups at ang opposition Conservatives tungkol sa freeze, sinabi na ang pagkilos na ito ay tina-target ang mga mamamayan at negosyo na sumusunod sa batas kaysa sa mga ilegal at ipinuslit na baril.

Ang handgun freeze ay parte ng isang mas malawak na firearms-control package — ang Bill C-21 ng gobyerno, na kasalukuyang nasa Parlamento. Pahihintulutan nito ang awtomatikong pagtanggal ng gun licences mula sa mga taong nagkasala ng domestic violence o lumahok sa criminal harassment, tulad ng stalking, gayundin ang pagtataas sa maximum penalties para sa smuggling at trafficking mula 10 hanggang 14 na taon.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.