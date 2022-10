Mga botante sa Duplessis hinalal ang unang Innu na uupo sa Quebec National Assembly

Orihinal na nagmula sa komunidad ng Uashat Mak Mani-Utenam, sa tabi ng Sept-Îles sa hilagang baybayin ng St. Lawrence River, nakuha ni Champagne Jourdain ang 45 porsyento ng boto — isang 3,300-vote margin mula kay Marilou Vanier ng Parti québécois PQ .

Dito sa Duplessis, gumawa tayo ng kasaysayan sa riding, pero gumawa rin tayo ng kasaysayan sa Quebec, ani Champagne Jourdain. Lubos ko itong ipinagmamalaki.

Ang kaisa-isa pang Indigenous na indibidwal (bagong window) na humawak ng provincial office sa Quebec mula 1969 ay si Alexis Wawanoloath, isang Abenaki na abogado na nahalal na Parti québécois PQ Member of National Assembly MNA sa riding ng Abitibi-Est noong 2007.

Sinabi ni Champagne Jourdain na plano niyang gamitin ang kanyang kultura upang makatulong sa kanyang trabaho sa mga Indigenous na komunidad sa pagdedebelop ng mga pangunahing proyekto.

Dala ko ang kulturang Innu, at dadalhin ko ito sa Quebec City. Susundan ako nito sa kabuuan ng aking termino, aniya sa kanyang interbyu matapos magtagumpay.

Si Ghislain Picard, ang regional chief ng Assembly of First Nations para sa Quebec at Labrador, ay nag-reach out naman sa kanyang Twitter matapos ideklara ang tagumpay.

Nais kong batiin si Kateri Champagne Jourdain, ang nahalal na Innu sa Duplessis, itinuweet ni Picard.

Sinundan ni Champagne Jourdain si Lorraine Richard ng PQ. Si Richard, na unang naihalal noong 2003, ay nagretiro mula sa politikal na buhay dahil sa kalusugan.

Bukod kay Vanier ng Parti québécois PQ , si Champagne Jourdain ay tumakbo laban kina Chamroeun Khuon ng mga Liberal, Uapukun Mestokosho ng Québec Solidaire at Roberto Stéa ng Conservative Party of Quebec.

Noong 2018, ang voter turnout sa riding ay nasa 55.81 porsyento.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Radio-Canada