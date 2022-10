[Ulat] Pinay na lider sa Vaughan, 6 na iba pa sumabak sa municipal elections sa GTA

Pipili ang mga botante ng susunod na magiging mayor, apat na mauupong local at regional councillors at tig-isang councillor sa limang ward para sa susunod na miyembro ng konseho sa Vaughan, Ont. At dahil tumakbong mayor si incumbent Ward 4 Councillor Sandra Racco ay tiyak na bago ang mauupo na papalit sa kanya.

Isa sa anim na pinagpipilian na kandidato si Erlinda Insigne na isang community advocate at ang kasalukuyang presidente ng Filipino Canadian Association of Vaughan.

If elected, I will introduce a motion to [the] council, to limit the term [of elected officials] into two terms. I have to talk to the other members of the council, sabi ni Insigne.

Isinulong ni Erlinda Insigne at nagkaroon ng Friendship Agreement ang City of Vaughan sa Ontario at Baguio City sa Pilipinas noong 1997. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Apat na taon na mauupo sa isang termino ang mahahalal na opisyales sa municipal elections matapos aprubahan sa Legislative Assembly of Ontario ang batas noong 2006. Hindi ipinagbabawal sa mga incumbent na opisyal kung makailang termino sila na mauupo sa pwesto.

Kailangan ko lang dalawang termino para sa [mga] gusto kong gawin. Para bigyan ng pagkakataon ang iba na mamuno at maglingkod, ani Insigne. Kasabayan kong tumakbo si Councillor Sara Racco noong 2003. Pito kami. Iyan ay noong 2003 pa, nanalo siya. At magmula noon, siya ang konsehal ng Ward [4] sa nakalipas na 18 taon.

Si incumbent Ward 4 Councillor Sandra Racco ay kandidato na at isa sa pitong pinagpipilian na maging mayor sa lungsod. Isa sa kanyang makakabangga sa kandidatura si Steven Del Duca na dating lider ng Liberal Party sa buong Ontario.

Para naman sa botante na si Rovie Toledo, napapanahon na para magtakda ng term limit kung kaya suportado niya ang nais maipanukala ni Insigne. Pabor po ako para mabigyan ang ibang mga tao ng pagkakataon na manilbihan, aniya.

Sumama si Rovie Toledo sa pag-iikot at pangangampanya para sa kanyang kandidato, Miyerkules, Oktubre 19, 2022. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ang halalan para sa gobyernong munisipal sa Ontario ay itinakda kada apat na taon. At ginaganap ang halalan tuwing ikaapat na Lunes sa buwan ng Oktubre. Bago maipasa ang Good Government Act 2009 at sa botohan noong 2006, ang halalan ay nagaganap kada tatlong taon. Ang mga taon halimbawa noong 2000, 2003 at 2006 ay panahon na ginanap ang municipal elections.

Ayon naman kay Insigne kaya siya muling sumabak sa halalan ay para isulong ang kanyang adbokasiya para sa isang diverse na Vaughan council, mga isyu sa komunidad gaya ng paglutas sa trapiko, ang ibaba ang bayarin sa buwis, abot-kayang pabahay at programa para sa matatanda.

Si Erlinda Insigne at ang kanyang campaign team sa headquarters ng industrial district ng Concord, lungsod ng Vaughan, Oktubre 19, 2022. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Kasama sa mga pinagpipilian na maging Vaughan Ward 4 councillor sina Chris Ainsworth, Jacob Ginsberg, Nadia Rosati, Meenakshi Sudarshan at Styles Weinberg.

Pinoy Canadians sumabak sa halalan

Samantala, anim na iba pang Filipino Canadians ang kabilang sa mga re-electionists o kaya ay bagong sabak para sa mga bukas na posisyon ngayong municipal elections sa Greater Toronto Area.

Kumandidato si Grant Gonzales na isang public affairs professional para maging councillor sa Ward 9-Davenport sa lungsod ng Toronto.

Tumakbo naman para maging councillor sa Ajax Ward 2 si Ramon Estaris na dating pangulo ng Philippine Independence Day Council at isang kilalang lider sa komunidad ng mga Pilipino sa Toronto.

Gusto ni Brampton Wards 1 and 2 Councillor re-electionist Rowena Santos na patuloy na makapaglingkod. Si Santos ay unang nahalal noong 2018.

Habang si Lisa Bower na unang babaeng may lahing Pilipino na naging councillor sa munisipalidad ng Ajax ay muling kumandidato para maging representante sa Ajax Ward 3.

Muling kumandidato si Gary Tanuan bilang Trustee sa Toronto Catholic School Board ng Ward 8-Scarborough North.

Tumatakbo naman para sa reeleksyon bilang Trustee sa Wards 6 at 11 ng Dufferin Peel Catholic District School Board (DPCDSB) sa Missisauga si Luz Del Rosario. Siya ay nanilbihan na Vice-Chair ng Dufferin-Peel Catholic District School Board DPCDSB na isa sa malalaking Catholic school boards sa bansa.

Ang buong lalawigan ng Ontario ay mayroong 444 na munisipalidad na may malawak na kapangyarihan at tungkulin sa nasasakupan pero may pagkakaiba batay sa anyo at istruktura ng gobyerno.

Mag-uumpisa ang bagong termino ng paninilbihan ng mga bagong mahahalal sa council at school board sa darating na Nobyembre 15, 2022.