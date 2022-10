Bidyo ng dump truck na sumalpok sa tulay ng major Toronto highway, lumutang

F--k, f--k, sabi ng drayber.

Pagkatapos, may malakas na bang at nagliparan ang sparks habang naipit ang dump truck box sa pagitan ng overpass at Highway 401.

Kinasuhan ng Ontario Provincial Police ang dump truck driver noong Miyerkules (bagong window), matapos i-shut down ng insidente ang eastbound express lanes ng highway sa loob ng ilang oras.

Narito ang 46 segundo na bidyo, na ipinost sa YouTube at ibinahagi sa Toronto Driving subsection ng Reddit.

BABALA: Ang bidyo na ito ay naglalaman ng explicit language sa Ingles at Espanyol:

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Nakuha ng drayber na lagpasan ang trak at magpatuloy sa kanilang araw, habang tumutugtog ang Wake Me Up When September Ends ng Green Day sa radyo ng kanilang kotse.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.