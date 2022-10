CRTC may bagong rules para sa virtual wireless networks upang palakasin ang kompetisyon

Ang true MVNOs ay cellular networks na walang sariling imprastraktura o spectrum, ngunit simpleng ibinebenta muli ang wholesale access sa incumbent networks sa mga konsyumer para sa mas murang halaga.

Ang Mint Mobile, na pagmamay-ari ng Canadian na aktor at negosyante na si Ryan Reynolds ay halimbawa ng isang U.S. MVNO, na nagbebenta ng unlimited data, talk at texting plans sa loob ng Estados Unidos para sa halagang $30 kada buwan. Ang kompanya ay walang sariling cellphone towers o spectrum rights, ngunit simpleng bumibili ng espasyo sa cellular networks ng ibang kompanya at ibinebenta muli ang access dito sa mga konsyumer.

Noong isang taon, nagtaguyod ng polisiya (bagong window) ang telecom regulator ng Canada na nagtakda ng mga patakaran para sa MVNOs na nais mag-operate sa Canada. Sa ilalim ng mga patakaran na iyon, ang isang kompanya tulad ng Mint ay hindi pa rin maaaring mag-operate sa Canada dahil nire-require ng Canadian Radio-television and Telecommunications Commission CRTC na ang anumang MVNO ay dapat magkaroon ng sariling network sa isang lugar sa Canada, para makasakay sa existing networks sa ibang bahagi ng bansa.

Noong Miyerkules, naglabas ang regulator ng mas maraming ground rules para sa anumang quasi-MVNOs na nais magtaguyod ng negosyo. Hindi binago ng telecom regulator ang anumang basic framework na nilikha nila noong 2021, pero nagbigay ng mas maraming detalye sa kung ano ang gusto nilang makita ngayon.

Ang major incumbents ay kailangan tumanggap na ngayon ng mga request para ma-access ang kanilang networks at pumasok sa mga negosasyon sa regional wireless providers para sumang-ayon sa wholesale MVNO rates, sinabi ng Canadian Radio-television and Telecommunications Commission CRTC .

Sinabi ng regulator na ang mga negosasyon na iyon ay makakatulong na tiyakin na ang mga kwalipikadong MVNOs ay may access sa 5G networks kung saan applicable, at ang mga tawag sa kanilang networks ay hindi mada-drop habang nagbibiyahe ang mga kostumer sa pagitan ng coverage zones.

Sinabi rin ng regulator na tinanggihan nito ang ilang probisyon na gagawing mas restrictive o mahirap ang paggamit ng MVNOs ng regional players, at sinabi na haharangin nito ang anumang pagkilos na ire-restrict ang regional providers mula sa muling pagbebenta ng kanilang wholesale access sa ibang MVNOs.

Mas malapit na tayo ng isang hakbang sa pagpapatupad ng aming polisiya na pahihintulutan ang regional providers na mag-alok ng wireless services sa mga lugar kung saan ang kompetisyon ay limitado, sinabi ni Canadian Radio-television and Telecommunications Commission CRTC chair Ian Scott sa isang pahayag sa media. Makakatulong ito na magbigay ng mas abot-kayang options sa milyong-milyong Canadians habang dinadagdagan ang kompetisyon. Inaasahan namin na ang malalaking provider ay makikipagnegosasyon in good faith at magkakaroon ng kasunduan as quickly as possible sa mga regional provider.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.