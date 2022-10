[Ulat] Pinoy kasama sa updated na listahan ng top 25 most wanted sa Canada

Pinaghahanap si Kier Bryan na nahaharap sa kasong murder na may kaugnayan sa insidente ng pamamaril na naganap sa eskinita ng Del Ray Road sa Monterey Park sa tahimik na komunidad sa Calgary.

Pasado alas-dos ng hapon, Disyembre 13, 2015, nirespondehan ng pulisya ang sumbong hinggil sa insidente ng pamamaril. Natagpuan ang bente sais anyos na si Hussein Merhi na nangailangan ng agarang panggagamot. Binawian siya ng buhay sa lugar ng pinangyarihan.

Paniwala ng mga imbestigador nakipagkita ang biktima sa dalawang tao sa naturang eskinita pero nagkagulo bago siya nabaril.

Kaugnay na ulat

Pormal na naisampa ang kasong murder laban kay Kier Bryan Granado noong Hulyo 2019. Litrato: FB/BOLO Program

Hinahanap ng otoridad ang suspek na sa paniwala ay nagtatago sa lungsod ng Toronto at gumagamit ng ibang pangalan.

Heto ang maganda sa BOLO program. Hindi kami naghahanap ng ebidensya. Hindi kami naghahanap ng mga testigo. Kapag isinama na isa sa aming mga itinampok na kaso sa kampanya ng BOLO, ibig sabihin nakumpleto na ang imbestigasyon. Isang huwes ang naglabas ng warrant para sa suspek. Kailangan lang natin silang mahanap, sabi ni British Columbia Royal Canadian Mounted Police RCMP Deputy Commissioner Dwayne McDonald sa press conference na naka-livestream sa social media.

Sinamahan si McDonald ni BOLO Program Director Max Langlois nang ilabas ang updated na listahan para sa inisyatiba na sabay ipaalam ang mga impormasyon tungkol sa mga nagtatago sa batas sa buong bansa.

Si British Columbia RCMP Deputy Commissioner Dwayne McDonald nagbigay ng detalye sa Top 5 most wanted sa Canada. Litrato: FB/BOLO Program

Sa ilalim ng BOLO (Be On The Lookout) program ay muling ni-renew ang reward na $100,000 para sa sinuman na makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan at magreresulta sa pagkakadakip ni Kier Bryan. Ang reward ay mapapaso pagdating ng Hulyo 20, 2023.

Samantala, inanunsyo ang $250,000 naman na alok na reward para sa impormasyon sa kinilalang numero uno na most wanted na si Rabih Alkhalil. Iligal na nakalaya ang suspek nang umeskapo ito noong Hulyo mula sa North Fraser Pretrial Centre.

Si Rabih Alkhalil ay itinuturing na wanted at may Canada-wide warrants sa kasong murder, conspiracy to commit murder, at pagiging pugante. Itinuturing siya na mapanganib at may mahabang criminal record. Isang INTERPOL Red Notice ang inisyu laban sa kanya. Litrato: FB/BOLO Program

Noong panahon na umeskapo siya ay nahaharap ito sa paglilitis na may kaugnayan sa kasong murder noong 2012 na nangyari sa isang restaurant sa downtown Vancouver. Siya ay nahatulan na sa kasong first-degree murder.

Nahaharap na siya noon sa parusa dahil sa pagpatay kay Johnnie Raposo noong 2012 at sa kanyang naging papel sa malalaking operasyon ng drug trafficking sa Quebec ayon sa impormasyon na inilabas ng Toronto Police Service.

Ito ang unang update sa listahan ng top 25 most wanted mula nang mailunsad sa Toronto noong Abril 2022. Anim na suspek ang nahuli sa pagitan ng Abril at Oktubre 2022 matapos ilabas ang listahan.

Kasama sa top 5 sa most wanted sina: Saed Osman na wanted sa Edmonton Police Service, Kiarash Parzham na wanted sa Toronto Police Service, Jabreel Elmi na may reward na $50,000 at wanted sa Toronto Police Service, Kier Bryan Granado na wanted sa Calgary Police Service at si Rabih Alkhalil na may $250,000 na reward para sa impormasyon na magreresulta sa pagdakip. Lahat ng mga most wanted na nasa top 5 ay pinaghahanap dahil sa kasong murder.

Nadagdag sa listahan ng BOLO top 25 sina:

#3. Jabreel Elmi, wanted sa kasong murder (reward aabot sa $50,000)

#4. Kiarash Parzham, wanted sa kasong murder

#7. Darriel Thompson, wanted sa kasong murder

#8. Abdelmuniem Abdalla, wanted sa kasong murder

#12. Tommy Ngo, wanted sa kasong murder (reward aabot sa $50,000)

#16. Harry Rajkumar, wanted sa kasong attempted murder

#20. Usman Kassim, wanted sa kasong attempted murder (reward aabot sa $50,000)

Tingnan ang buong listahan ng top 25 most wanted sa Canada (bagong window).

Sa lahat ng naisama sa updated na listahan ng top 25 ngayon para sa BOLO, lumiliit ang inyong mundo. Gawin ang tama para sa iyong sarili, para sa iyong pamilya at para sa iyong komunidad. Tawagan ang iyong abogado, tawagan ang pulis at isuko ang iyong sarili, paalala ni McDonald sa mga nagtatago sa batas.

Ang bagong bersyon ng top 25 most wanted ay kinabibilangan ng mas maraming kaso mula sa British Columbia at Alberta kasama ang numero uno na isang pugante mula sa British Columbia Royal Canadian Mounted Police RCMP .

Nauunawaan namin sa Crime Stoppers na ang may alam sa sinuman sa mga indibidwal na ito ay maaaring magdalawang-isip sa takot na balikan kung sila ay magre-report. Maaari sila gantihan kung maisiwalat ang kanilang pagkakakilanlan. Sinisiguro ng Crime Stoppers na sila ay hindi makikilala, sabi ni Metro Vancouver Crime Stoppers Exec. Dir. Linda Annis.

Si Metro Vancouver Crime Stoppers Executive Director Linda Annis iniimbitahan sa press conference ang mga may alam sa mga nagtatago sa batas na magsumbong. Litrato: FB/BOLO Program

Ang BOLO program ay sinimulan noong 2018.

Ito ay isang inisyatiba para pakinabangan ang social media, teknolohiya at makabagong pakikipag-ugnayan at mahimok ang mga mamamayan na tumulong na mahanap ang mga most wanted sa Canada.

Maaaring tawagan para sa anumang impormasyon ang pulisya sa 416-808-2222. Makokontak naman ang Crime Stoppers nang hindi nagpapakilala sa 416-222-TIPS (8477) o kaya ay sa www.222tips.com. (bagong window)