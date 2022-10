Bagyong Fiona pinakamagastos na weather event na tumama sa Atlantic Canada

Sinabi ng Insurance Bureau of Canada na ang bagyo ang pinakamagastos na extreme weather event na naitala sa Atlantic Canada kaugnay ng insured damages base sa estimate na ibinigay ng Catastrophe Indices and Quantification Inc. CatIQ .

Dagdag pa nito marami sa mga naapektuhan ng bagyo ay matatagpuan sa high-risk flood areas at floodplains kung saan ang residential flood insurance coverage ay hindi available.

Bilang resulta, sinabi ng bureau na ang napakalaking majority ng gastusin para sa sakuna ay sasagutin ng gobyerno.

Ang bagyo ay nag-landfall sa Nova Scotia noong Setyembre 24 at sinalanta ang rehiyon, nawalan ng kuryente ang mahigit 500,000 na kostumer sa Atlantic Canada.

Sinabi ng bureau na inanod ng bagyo ang 20 bahay sa dagat.

Nagbigay rin ang bureau ng provincial breakdown ng insured damage estimates:

Nova Scotia: Mahigit $385 milyon

Prince Edward Island: Mahigit $220 milyon

New Brunswick: Mahigit $30 milyon

Quebec: Mahigit $11 milyon

Newfoundland and Labrador: Mahigit $7 milyon

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.