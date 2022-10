Drake nanalo bilang songwriter of the year sa 2022 SOCAN Awards

Ang music star na taga-Toronto ay nakakuha ng dalawang rap music awards para sa kanyang mga single na pinamagatang Wants and Needs at Way 2 Sexy sa isang Toronto gala na ipinagdiwang ang kahusayan ng Canadian songwriting, composing at music publishing. Dagdag pa rito ang kanyang pagkapanalo bilang songwriter of the year sa performer category, na inanunsyo noong unang bahagi ng buwan.

Hindi dumalo si Drake sa selebrasyon noong Lunes.

Ang evening bash ay kinilala rin ang naunang inanunsyo na mga nanalo kabilang ang Yukon artist na si Stephen (Koz) Kozmeniuk, na naging songwriter of the year sa producer category.

Si Kozmeniuk, na ang mahabang credits ay binubuo ng mga proyekto kasama sina Kendrick Lamar at Nicki Minaj, ay nanalo rin ng International Song Award para sa monster hit na Levitating, na kinanta ni Dua Lipa.

Ang beteranong film at TV composer na si Keith Power mula sa Newfoundland and Labrador, na naglapat ng musika sa daan-daang episodes ng network television, ay nag-uwi ng kanyang ikalimang Screen Composer of the Year Award. Ang Vancouver rapper at singer na si bbno$ ay pinangalanan na breakout songwriter.

Ang Canadian songwriter at performer na si Tom Cochrane ay nanalo ng Cultural Impact Award para sa kanyang 1991 radio staple na Life Is A Highway.

Ang Jazz-rock group na Lighthouse, na kilala para sa kanilang hits na One Fine Morning (1971) at Sunny Days (1972), ay isinama sa Canadian Songwriters Hall of Fame para sa kanilang limang dekada na karera.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.