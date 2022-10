[Ulat] Saskatchewan magha-hire ng iba’t ibang health-care workers mula sa Pilipinas

Sa susunod na dalawang taon, balak ng probinsya na palakasin ang kanilang health-care system sa pamamagitan ng pagre-recruit, pagsasanay, pagbibigay ng insentibo at pagre-retain ng mga Pilipinong registered nurses, licensed practical nurses, continuing care assistants at medical laboratory assistants.

Nais namin ikalat ang balita sa mga health-care worker sa Pilipinas na ang probinsya ay isang lugar ng magandang oportunidad, sinabi ni Saskatchewan Minister of Health Paul Merriman. Mag-aalok kami ng full-time na trabaho at susuportahan ang internationally trained health-care professionals sa ilang okupasyon. Nais namin i-welcome sa aming palakaibigan na mga komunidad sa Saskatchewan ang health-care workers mula sa Pilipinas na interesadong magtrabaho at mamuhay dito kasama ang kanilang pamilya.

Ang Saskatchewan ang unang probinsya sa Canada na nagsimula ng isang accelerated training at assessment pathway para sa mga kwalipikadong nurse mula sa Pilipinas. Ang mga lalahok sa programa ay tatapusin muna sa Pilipinas ang online components ng naturang intensive educational program bago kumpletuhin ang pinal na clinical at practicum components sa Saskatchewan.

Ikokober ng Saskatchewan ang ilang gastusin ng mga matagumpay na aplikante na papasok sa isang service agreement sa probinsya. Sasagutin ng Saskatchewan ang gastos sa language at education assessments, bridging, training, fees kaugnay ng professional exams at registration, at iba pang gastusin habang nagsasanay katulad ng pagbiyahe sa Canada para sa clinical placement.

Bukod pa riyan, ang gastusin ng mga matatanggap na health-care worker tulad ng transportasyon, titirhan at iba pang settlement related costs gaya ng immigration fees ay babayaran ng probinsya.

Ang aming probinsya ay naging matagumpay sa pagtanggap ng mga Pilipinong nurse at iba pang health-care workers sa aming workforce at mga komunidad, sinabi ni Minister of Mental Health and Addictions, Seniors and Rural and Remote Health Everett Hindley. Nais namin imbitahan ang mga Pilipino na kinokonsidera ang pagtaguyod ng isang umuunlad na karera dito sa Saskatchewan, kung saan matatamasa mo ang dekalidad na buhay, itaguyod ang pamilya at maging bahagi ng isang matatag at matulungin na komunidad.

Paparating na mga inisyatiba

Ang Gobyerno ng Saskatchewan ay kasalukuyang nakikipagnegosasyon para sa isang Memorandum of Understanding sa Gobyerno ng Pilipinas ukol sa pagre-recruit ng health-care professionals. Nakapokus ito sa isang etikal na recruitment at transparency sa pagdebelop ng puwersa ng mga manggagawa.

Ang mga opisyal mula sa Gobyerno ng Saskatchewan ay pangungunahan din ang isang health-care recruitment mission sa Pilipinas sa huling bahagi ng 2022 upang i-promote ang available na mga oportunidad para sa trabaho.

Kasama rito ang isang recruitment o hiring event para sa mga prospective na kandidato at isang welcome event para sa mga kandidato na may employment offer na o ‘di kaya ay naaprubahan na ang aplikasyon sa imigrasyon.

Plano rin ng Gobyerno ng Saskatchewan ngayong taglagas na magsagawa ng isang information campaign na magpo-promote ng career opportunities para sa internationally trained health-care professionals, gayundin ang paglulunsad ng mga insentibo, retention at financial support programs.

Malaking komunidad ng mga Pilipino

Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Ottawa, humigit-kumulang 32,340 na mga Pilipino ang nakatira sa Saskatchewan batay sa 2016 Census ng Statistics Canada.

Sa katunayan, Tagalog ang numero uno na pinakakaraniwang wika sa labas ng mga opisyal na lengguwahe ng Canada (Ingles at Pranses) na sinasalita sa probinsya na sinundan ng German at Mandarin.

Bukod sa malaking populasyon ng mga Pilipino, maraming suporta ang available sa mga Filipino recruit na makakatulong sa kanilang pag-settle sa probinsya. Dagdag pa rito, ang mga asawa ng mga aplikante ay makakakuha rin ng tulong sa paghahanap ng trabaho sa Saskatchewan sa loob ng ibang industriya tulad ng trades, construction at food services.

Kamakailan inanunsyo ng Alberta na pumirma ito ng kasunduan sa Pilipinas ukol sa pagre-recruit ng mga nurse sa probinsya.