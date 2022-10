Mga tumatandang manggagawa may epekto sa labour shortage ng Canada

Ang kompanya, na may mga retail store sa buong Canada, gayundin ang isang manufacturing arm sa Ottawa na gumagawa ng kanilang tools, ay desperadong nangangailangan ng staff.

Kilala sa pag-akit sa mas nakatatandang mga manggagawa sa retail side, naranasan ng Lee Valley ang wave ng pagreretiro noong COVID-19. Ngunit dahil tumaas ang demanda para sa mga produkto nito habang niyakap ng mga tao ang hobbies tulad ng gardening at woodworking noong pandemya, nag-hire noong una ang presidente at COO na si Jason Tasse ng mga miyembro ng isang local lacrosse team na kanyang kino-coach para punan ang mga order.

Nang tanggalin ang mga paghihigpit, nagdesisyon ang kompanya sa isang pangmatagalan na estratehiya. Mas tataasan nila ang suweldo, mag-aalok ng mas magandang benepisyo, tataasan ang flexibility tungkol sa shifts at mamumuhunan sa pagsasanay ng mga tao kung saan ang taglay na skills ay hindi pa nadebelop sa mga area na required.

PANOORIN | Ang mga employer ay nahaharap sa wave ng pagreretiro habang nilalabanan ang labour shortage:

Inabandona namin ang karamihan sa tradisyonal na hiring practices at protocols, ani Tasse. Dati, sasabihan nila ang prospective na mga empleyado kung anong klaseng iskedyul ang maaasahan, kasama ang mga espisipikong skills na kailangan at references. Ngayon, ani Tasse, lahat ng iyon ay nagbago na.

Ang katulad na mga pag-uusap ay nangyayari sa mga organisasyon sa buong Canada, ayon kay Bank of Montreal senior economist Robert Kavcic, may mga kompanya sa maraming sektor ang binabago ang kanilang hiring practices habang nahaharap sa mataas na post-lockdown demand para sa mga serbisyo at isang mahigpit na labour market.

Sinabi ni Kavcic na ang labour participation, ay nagbalik na kung nasaan ito bago mag-COVID, baka mas tumaas pa, sa bawat age category. Kaya, hindi ito kaso ng mga tao na ayaw magtrabaho.

Kinilala ni Kavcic na may maraming ibang dahilan sa likod ng labour crunch, pero ang kaisa-isang pinakamalaking factor, aniya, ay nagsimula nang magretiro ang boomer generation ng Canada ng maramihan. Ang working conditions noong pandemya at ang malakas na stock market ay maaaring na-incentivized ang ilang tao na umalis nang mas maaga kaysa sa kanilang pinlano, aniya, pero kung ngayon man o sa susunod na ilang taon, ito ay isang bagay na darating pa rin.

Mahigit 300,000 na Canadians ang nagretiro na ngayong 2022, ayon sa Statistics Canada — tumaas mula 233,000 noong 2021. Ang bilang din ng mga tao na malapit na sa retirement age ay mas mataas kaysa noon, humigit-kumulang isa sa limang Canadians ang may working age sa pagitan ng 55 at 64 taong gulang. Ang average na edad ng pagreretiro ay nasa 64, ibig sabihin mas maraming Canadians ang nakatakdang iwan ang kanilang mga trabaho. Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.