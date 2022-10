Governor General tinanggal ang Inuk na si Johnny Issaluk sa Order of Canada

Si Issaluk, na mula sa Chesterfield Inlet, Nunavut, ay itinalaga sa pinakamataas na civilian order ng Canada noong 2019. Noong 2020, siya ay humingi ng tawad (bagong window) matapos mag-post ng mga alegasyon (bagong window) ang Inuk filmmaker na si Alethea Arnaquq-Baril sa social media na siya ay "kinarinyo" ni Issaluk ng walang permiso sa isang party.

Kinumpirma ni Josephine Laframboise, isang tagapagsalita para sa Office of the Secretary to the Governor General, ang pagpapawalang bisa sa Order of Canada noong Lunes.

Walong tao sa kasaysayan ng Order of Canada ang tinanggalan ng parangal na ito, dagdag pa niya.

Nagsulat sa wikang Pranses, sinabi ni Laframboise na ang advisory council para sa Order of Canada, na isang independent board, ay nagpasya na may matibay na dahilan para sa pagkakatanggal.

Hindi niya sinabi kung ang rason na iyon ay konektado sa mga alegasyon laban kay Issaluk.

Noong unang lumitaw ang mga alegasyon Pebrero 2020, sinuspinde ng Indspire ang isang award na kinikilala ang papel ni Issaluk sa larangan ng isport.

Sa isang pahayag sa CBC noong panahon na iyon (bagong window), sinabi ni Issaluk na siya ay truly, truly sorry para sa sakit na kanyang idinulot, at ang paghilom ay magsisimula sa kanyang pag-ako ng responsibilidad para sa nagawang aksyon.

Walang alegasyon sa social media posts laban kay Issaluk ang naberipika ng CBC.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Matisse Harvey at Canadian Press