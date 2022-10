Ano ang ibinunyag ng 2 bagong pag-aaral tungkol sa long COVID sa Canada

Isang ulat, na inilathala noong Lunes ng Statistics Canada, ang nadiskubre na halos 15 porsyento ng mga tao na nagkaroon ng COVID-19 ay sinasabi na nakaranas sila ng lingering na mga sintomas tulad ng pagkapagod, pagkahingal o brain fog sa loob ng tatlong buwan o higit pa matapos unang magkaroon ng impeksyon.

Pero kumpara sa naunang phases ng pandemya, napag-alaman ng ulat na may mas maliit na proportion ng mga na-infect na tao mula nang tamaan ng Omicron variant ang Canada noong huling bahagi ng 2021 ang nag-ulat na nakaranas sila ng long-term symptoms.

Inilarawan ng Statistics Canada, na nagsagawa ng survey kasama ang Public Health Agency of Canada, na ang ulat ang unang nationally representative report of its kind.

Isang bukod na pag-aaral na inilabas noong Lunes sa Canadian Medical Association Journal ang napag-alaman na ang mga tao na nagpositibo sa COVID-19 sa Ontario ay gumamit ng mas maraming ospital at iba pang health-care resources sa mga buwan matapos ma-clear ang kanilang impeksyon kaysa sa mga nag-test ng negatibo.

Ang mga ulat ang pinakahuli sa lumalaking body of research sa saklaw ng long COVID, isang catch-all term para sa range ng post-infection health effects.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.