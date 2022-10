Freeland nagbabala na babagal ang ekonomiya sa mga susunod na buwan

Nang magsalita sa harap ng business leaders sa Gatineau, Que., sinabi ni Freeland na kahit nagsimula nang bumaba ang inflation, ang tatahakin na daan ay magiging mahirap.

Importante, bilang deputy prime minister at minister of finance, na sabihin sa mga tao ang katotohanan na naghihintay sa atin, sinabi niya sa wikang Pranses.

Ang ating ekonomiya ay babagal habang hinaharap ng central bank ang inflation.

Habang hindi ginamit ni Freeland ang salitang recession, karamihan sa mga konsyumer at mga negosyo ay iniisip na ang Canada ay papasok dito, ayon sa mga bagong survey mula sa Bank of Canada.

Ang business outlook para sa third-quarter at ang consumer expectation surveys, na inilabas noong Lunes, ay nagpapakita na kalahati ng mga konsyumer na sumagot sa survey ay naniniwala na may 50 porsyentong tsansa na magaganap ang recession.

At halos kalahati ng mga konsyumer ay iniulat na mas kaunti ang kanilang binibili, at sila ay bumibili ng mas maraming bagay na naka-sale, para makasabay sa cost of living.

PANOORIN | Sinabi ni Freeland na hindi niya ‘isu-sugar-coat’ ang kahirapan sa ekonomiya na haharapin ng mga Canadian:

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.