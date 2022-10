7 sundalo patay, 7 sugatan sa naaksidenteng trak sa Pilipinas

Pito pang sundalo ang nasugatan sa aksidente na naganap noong Linggo ng gabi sa bayan ng Uson sa Masbate province habang sila ay pabalik sa kanilang kampo matapos makatanggap ng pagkain at iba pang suplay sa isang army camp, sinabi ng pulisya.

Ang ilan sa mga sundalo ay nagbabalik mula sa isang intelligence-gathering mission, sinabi ni regional army commander Maj. Gen. Alex Luna.

Sinabi ni Police investigator Sgt. Ladislao Jumao-as na ang gulong sa likod ng trak ay sumabog, kaya tumaob ang naturang sasakyan at bumangga sa isang cement mixer na nakaparada sa gilid ng kalsada. Sinabi niya na walang senyales ng pagsabotahe.

Medyo tumatakbo sila nang matulin dahil gabi na noon, may ilang mga banta sa lugar at umuulan, ani Jumao-as sa telepono.

Mahigit 2,000 na armadong komunistang gerilya ang nag-o-operate sa Pilipinas, kasama ang Masbate at mga karatig-probinsya, bagama’t may mga pag-urong sa labanan, pag-aaway at pagsuko sa isa sa pinakamatagal na paghihimagsik sa Asya, ayon sa militar.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.