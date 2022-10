Mga migrante at tagasuporta sa Canada ipinaglaban ang regularization, permanent status

Sa halip, naranasan niya ang realidad na mamuhay na undocumented, hindi sigurado kung kailan niya makikita ang kanyang pamilya muli, at walang abilidad na lumago sa kanyang propesyonal na buhay.

Kung wala kang status balewala ka sa Canada, kami ay tinitingnan bilang essential ngunit tinatrato na disposable, ani Kisitu, na nagtaguyod ng My Community My Concerns.

Kinalaunan siya ay naging permanent resident, ngunit bago siya nabigyan ng status, wala na siyang pag-asa na makakasunod ang kanyang pamilya dito sa Canada.

Si Kisitu ay isa lang sa dose-dosenang tao na nagtipon sa labas ng opisina ni Deputy Prime Minister Chrystia Freeland noong Linggo para manawagan para sa regularisasyon ng lahat ng undocumented workers at mga imigrante.

Sinabi ng migrant at supporter delegations na bibisitahin nila ang lahat ng 16 constituency offices ng federal cabinet ministers sa Ontario, para ipaglaban ang pantay-pantay na karapatan para sa lahat ng Canadians na walang pagkaantala.

Dumating ito eksaktong 10 buwan matapos mangako si Prime Minister Justin Trudeau ng isang regularization program para sa undocumented workers at para palawakin ang mga daan patungo sa permanent residence para sa international workers at temporary foreign workers.

Nakatakda rin na tumanggap ang gabinete ng isang proposal ukol sa regularization (permanent residency para sa undocumented immigrants) anumang oras ngayong taon.

‘Karapat-dapat na magkaroon kami ng kapangyarihan para protektahan ang aming sarili’

Bawat migrant-led organization sa Canada, gayundin ang mahigit 480 civil society organizations, ay sama-samang nanawagan para sa implementasyon ng isang komprehensibong regularization program para sa lahat ng 500,000 undocumented na mga tao sa Canada kasama ang kanilang mga pamilya, at permanent status para sa lahat ng 1.2 milyon na tao na nasa temporary work, study o refugee permit sa Canada na iniisyu bawat taon.

Magbibigay sila ng liham na hinihiling sa gabinete na makipagkita at makinig sa undocumented immigrants mula sa buong Canada habang papunta sa Ottawa sa Nobyembre.

Sinabi ni Syed Hussan, executive director ng Migrant Workers Alliance for Change, na hindi ito tungkol sa charity o pagtiyak na ang mga tao ay may decency, ito ay tungkol sa kapangyarihan.

Karapat-dapat na magkaroon kami ng kapangyarihan para protektahan ang aming sarili, deserve namin na magkaroon ng abilidad na magsalita kapag kami ay pinagsasamantalahan na hindi natatakot na ma-deport, aniya.

Kaya hindi kami nananawagan para sa simpatya, nananawagan kami para sa aksyon.

Siya, kasama ang milyon-milyon na iba pa, ay nais ng isang patas na lipunan.

Ang isang patas na lipunan ay isa na may pantay-pantay na karapatan. Ang tanging posibleng paraan para magkaroon ng pantay-pantay na karapatan ay kung ang bawat isa sa bansa na ito ay may pare-parehong immigration status, aniya.

Ang bawat isa sa basic na karapatang pantao na bumubuo sa abilidad na mamuhay na may dignidad ay inalis mula sa mga undocumented na tao.

Sinabi ng Migrant Rights Network Ontario sa isang press release na isa sa 23 na residente sa Canada ay walang pantay na karapatan at hindi kasama sa health care at social services.

Ang mga dating pinatakbo na programa, kasama ang Guardian Angels Program para sa mga refugee at undocumented health-care workers, at ang Temporary Resident to Permanent Resident program ay nag-expire na, na iniwan na walang permanenteng mga pagbabago sa polisiya ng imigrasyon.

‘Hindi ito ang magandang buhay na nais namin kaya kami pumunta rito’

Dumating si Ursula Ortiz, isang volunteer sa Workers' Action Centre, sa Canada para magtrabaho bilang cleaner at sinabi niya na alam niya kung ano ang pakiramdam na mamuhay sa isang bansa na walang immigration status.

Ursula Ortiz, isang volunteer sa Workers' Action Centre, ay hinihikayat ang gobyerno na makinig at tuparin ang kanilang dating pangako. Litrato: CBC News / David Hill

Siya ay masuwerte dahil mayroon na siyang permit ngayon, ngunit hinihikayat ang gobyerno na makinig at tuparin ang dating pangako.

Maraming tao … ang umaalis sa kanilang bansa dahil sa karahasan, krimen at politikal na sistema sa kanilang bansa at pumunta rito para mangarap sa Canada — at mamuhay na may lahat ng parehong kondisyon gaya ng Canadians, aniya.

Hindi ito ang magandang buhay na nais namin kaya kami nagpunta rito, aniya, inilarawan niya ang mas mahirap na kondisyon na kinakaharap ng maraming tao na walang immigration status, nagtatrabaho ng ilang jobs para suportahan ang kanilang pamilya, sa ilalim ng mas masahol na working conditions at mas mababa na sahod.

Ano ang gusto niya? Status para sa lahat.

Deserve namin ang parehong mga karapatan, walang dapat maiwanan.

Isang artikulo ni Griffin Jaeger (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.