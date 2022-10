Loblaws nag-freeze ng mga presyo ng No Name hanggang Enero

Sinabi ng Loblaw Companies Ltd. na ni-lock nito ang mga presyo ng popular nitong house brand, na kabilang ang mahigit 1,500 na grocery items, hanggang Enero 31, 2023.

Sa isang liham sa mga kostumer ngayong Lunes, sinabi ni Loblaw chairman at president Galen G. Weston na ang presyo ng average basket ng groceries ay tumaas ng humigit-kumulang 10 porsyento ngayong taon, at mas tumaas pa para sa mga item tulad ng mansanas, soup at chips.

Sinabi niya na ito ay nakakagalit dahil wala na diumano sa kontrol ng kompanya habang ang mga supplier ng pagkain ay ipinapasa ang mas mataas na costs sa Loblaw.

Sinabi ni Weston na habang ang grocery chain ay nilalabanan ang hindi patas na pagtaas ng presyo, karamihan ay rasonable at nagmumula sa pagtaas ng basic costs para sa mga supplier.

Sinabi niya na ito ang dahilan kung bakit nagdesisyon ang Loblaw na magpokus sa kung ano ang kaya nitong kontrolin at ni-lock ang mga presyo ng No Name products at nangako na mas marami pang deals ang darating sa mga susunod na linggo para makapagbigay ng ginhawa sa tumataas na gastusin sa pagkain.

Ang sinuman na regular na bumibisita sa grocery store ay alam na sa nakalipas na taon ang gastos sa pagkain ay tumaas nang mabilis, ani Weston sa isang liham na ibinahagi sa mga miyembro ng loyalty program ng kompanya na tinatawag na PC Optimum.

Katulad na pagkilos sa ibang bansa

Ang desisyon para i-freeze ang mga presyo ng private label brand na may katangi-tanging dilaw at itim na packaging ay sumunod sa mga katulad na anunsyo ng grocers sa ibang bansa.

Noong Agosto, ang French supermarket chain na Carrefour ay inanunsyo ang plano na i-freeze ang mga presyo ng humigit-kumulang 100 ng kanilang house-brand products hanggang Nobyembre 30.

Noong Hunyo, ang U.S. arm ng Lidl ay nagpakilala ng isang summer price-cutting campaign para ibsan ang bigat ng inflation na nararamdaman ng mga kostumer. Sinabi ng kompanya na ibinaba nito ang mga presyo sa mahigit 100 items sa kanilang mga tindahan sa siyam na East Coast states hanggang Agosto.

Nakita natin ang mga grocer na boluntaryong nagpi-freeze sa buong G7 nitong mga nakalipas na panahon, ani Sylvain Charlebois, Dalhousie University professor ng food distribution at policy. Matagal na dapat itong nangyari sa Canada.

Gayunpaman, ang mga presyo ng No Name ay mag-aalok ng kinakailangang ginhawa sa Canadians, aniya.

Makakatulong din ito na i-repair ang ilang image issues na kinakaharap ng malalaking grocers ng Canada, ani Charlebois.

Ito rin ay isang PR strategy … maraming Canadians ang sinisisi ang grocers sa nangyayari sa food inflation, aniya. Ang ilan deserve nila … ngunit karamihan sa mga batikos na ito ay hindi patas dahil ang presyo ng mga pagkain ay maaaring tumaas dahil sa magkakaibang rason na hindi na kontrolado ng grocer.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.