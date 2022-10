[Ulat] Migranteng Pinoy hinimok para matuto ng estratehiya sa ipon at pamumuhunan

Kinilala ni Commission on Filipinos Overseas CFO Officer-in-charge Chairperson Gani Macatoman ang kontribusyon ng mga migranteng manggagawa sa ekonomiya ng bansa dahil sa tuloy-tuloy na cash remittances sa Pilipinas kahit pa sa gitna ng pandemya.

Bagama't tayo ay walang langis sa Pilipinas, pero kayo po ay kabahagi ng $35 bilyon na foreign remittance. Tinutulungan ninyo ang pamilya ninyo [at] 'yung bahagi ninyo naiambag sa Pilipinas. Kami ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo sa inyong naiambag sa bansa, sabi ni Macatoman.

Ang cash remittances na ipinadala ng mga Overseas Filipino Workers ay nagtala ng bagong rekord noong 2021. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Sa datos na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay nagpapakita na ang cash remittances na idinaan sa mga bangko ay tumaas sa $31.418 bilyon sa taong 2021 mula sa $29.903 bilyon noong 2020.

Ang cash remittances na pumasok sa bansa noong 2021 ay higit pa sa naitala na $30.133 bilyon noong 2019 bago magpandemya.

Sa Estados Unidos nagmula ang pinakamalaking cash remittance noong 2021 sa halagang $12.74 bilyon mula sa $11.936 bilyon noong 2020.

Sa ulat ng BusinessWorld noong Pebrero 2022, kasunod ng U.S. ay nagmula sa bansang Singapore, Saudi Arabia, Japan, United Kingdom, United Arab Emirates, Canada, Taiwan, Qatar at South Korea ang malaking bahagi ng cash remittances para sa naturang taon.

Noong Abril 2022, tinalakay sa isang pagsusuri ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang krusyal na kahalagahan ng cash remittances mula sa overseas Filipinos bilang pinanggagalingan na pondo kahit pa nasa gitna ng pandemya. Inaasahan na patuloy itong makakatulong dahil hirap sa pampublikong pondo ang bansa tungo sa pagrekober at pag-usad ng ekonomiya. Kaya naman inirekomenda ang mga hakbang para higit na mapabilis ang access sa remittance services at maibaba pa ang bayarin sa tuwing magpapadala ng pera.

Negatibong epekto ng “labour export policy’ pinuna ng kritiko

Unang pinuna ng grupong Migrante Canada at ibang progresibong grupo sa lalawigan ng Ontario ang umano ay kawalan ng konkretong hakbang ng gobyerno ng Pilipinas para lumikha ng trabaho sa bansa na may sapat na pasahod, benepisyo at ligtas para sa manggagawa.

Sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority noong Marso 2022 ay naitala na 1.77 milyon ang bilang ng Overseas Filipino Workers o mga Pilipino na nagtatrabaho abroad sa pagitan ng Abril hanggang Setyembre 2020.

Itinuro ng mga kritiko noon na ang pagkakahiwa-hiwalay sa napakalaking bilang ng pamilya dahil sa pagtatrabaho abroad ay nagresulta sa negatibong epekto sa pamilyang Pilipino.

Walang konkretong datos na ibinigay ang grupo. Pero sa pagsusuri ng Radio Canada International ay may magkasalungat na resulta sa magkahiwalay na mga pag-aaral na nagdedetalye sa epekto ng labour migration para sa mga naiwan na anak ng overseas Filipinos pagdating sa usapin ng edukasyon at pamumuhay.

Programa inilapit ng gobyerno

Pinag-usapan sa ginanap na forum ang programa na BaLinkbayan (bagong window) portal sa tanggapan ng Commission on Filipinos Overseas CFO . Tinipon para ma-access ang mga inisyatiba gaya halimbawa kung paano magsimula ng negosyo, mag-donate at mag-volunteer, makakuha ng online na serbisyo ng gobyerno, pamumuhunan at oportunidad ng pagnenegosyo sa Pilipinas at access sa serbisyo na nag-uugnay sa mga migrante para sa mga ka-partner ng lokal na gobyerno sa bansa.

Ipinakilala rin ng tanggapan ang kampanya na PESO SENSE na layong turuan ang mga overseas Filipinos at kanilang mga naiwan na pamilya na mapabuti ang personal na estratehiya, kakayahan at kaalaman sa pananalapi.

Kaya idi-discuss namin ang programa. Maibahagi namin sa inyo paano kayo dumiskarte na hindi masayang ang pera. Ipapaliwanag namin sa inyo. Paano maiwasan na [masayang]. Kabuhayan, negosyo ay maibabahagi namin sa inyo, sabi ni Macatoman.

Binati ni Consul General Orontes Castro ang mga nagsipagdalo sa Ugnayan sa Toronto na ginanap sa Kalayaan Cultural Community Centre sa Mississauga, Ont., Huwebes, Oktubre 13, 2022. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Hinimok ni Consul General Orontes Castro ang mga dumalo na lider ng Filipino community at mga organisasyon na balikan hindi lang ang masayang ala-ala sa bansa kundi ay gamitin din ang boses para makatulong sa paggawa at sa implementasyon ng polisiya na nagsusulong sa kapakanan ng mga migranteng manggagawa na Pilipino.

With all the over 10 million Filipinos in diaspora all over the world, your participation and contribution today is a way to contribute to the fleshing out of migrant issues and concerns faced by Filipinos abroad. And today, most especially, we are reopening everything and we are coming out from the pandemic, sabi ni Consul General Castro sa pagbubukas ng forum.

Your cooperation can pave the way for solutions to be formulated and for partnerships to be forged that will promote and advance the interest of Filipinos all over the world including the estimated one million Filipinos who are present in Canada. Isang quote mula sa Consul General Orontes Castro, PCG Toronto

Nagbahagi naman ng kanyang kwento sa pagtitipon si Dr. Russ Patrick Alcedo, isang documentary filmmaker at propesor sa York University sa Toronto, na isa sa mga ginawaran ng Pamana ng Pilipino Presidential Award. Isang parangal na ibinibigay para sa overseas Filipinos na nagpakita ng natatanging talento at pagsisikap na nagbigay karangalan sa bansa dahil sa kanyang trabaho o propesyon.

Si Dr. Russ Patrick Alcedo ay kasama rin sa mga pinarangalan ng Top 25 Canadian Immigrant Awards para sa taong 2022. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ayon sa tanggapan ng Philippine Consulate General PCG Toronto ay umabot na sa 42 overseas Filipinos mula sa Canada ang kasama na pinarangalan sa taunang Presidential Awards para sa mga indibidwal at organisasyon overseas sa nakalipas na tatlong dekada mula ng simulan ito noong 1991.

Isa sa sa hardly hit ay 'yong OFWs, Filipino overseas at [dahil] global kasi itong pandemic. Sa ilalim ng liderato ng bagong pangulo, gusto nila whole-of-government approach, sabi ni Macatoman sa panayam ng Radio Canada International sa gitna ng forum.