Netflix Canada mag-aalok ng mas murang plan — kailangan mo lang panoorin ang ads

Sinabi ng streaming giant na ilulunsad nila ang ad-supported streaming tier sa Nobyembre 1 sa Canada para sa halagang $5.99 kada buwan.

Ang presyo ay mas mababa kaysa sa ad-free plans ng Netflix, na nagsisimula sa $9.99 at maaaring umabot sa $20.99 kada buwan.

Kapalit ng savings, sinabi ng Netflix na ang subscribers ay kailangan manood ng apat hanggang limang minutong ads kada oras na ipapalabas bago o sa gitna ng isang TV show o pelikula.

PANOORIN | Ang bumababa na bilang ng subscribers itinulak ang Netflix na i-explore ang ads, limitahan ang password-sharing:

Gayunpaman, hindi lahat ng nasa Netflix library ay magiging available sa naturang ad tier, at ang mga subscriber ay hindi magkakaroon ng option na mag-download ng titles para sa remote viewing.

Sinabi ng Netflix na ang pricing sa mga existing plan ay hindi maaapektuhan ng pagpapakilala ng ad tier.

Ang laban para sa viewers

Ang bagong streaming option ng kumpanya ay dumating habang ang Netflix ay nagnanais na makaakit ng cost-conscious customers at makakita ng isang bagong revenue stream mula sa advertisers na sinasabi nitong magkakaroon ng access sa mas batang viewers na hindi na nanonood ng linear TV.

Sa Estados Unidos, naglunsad na ang ilang kalaban ng Netflix ng ad-supported tiers na nag-trade off ng paminsan-minsang commercial breaks para sa mas mababang subscription price.

Ang HBO Max, Peacock at Paramount Plus ay ilan sa mga kompanya na may ganitong option sa Estados Unidos, habang ang Disney Plus ay planong simulan ang pag-aalok ng kanilang bersyon sa darating na mga buwan.

Iro-roll out ng Netflix ang advertising tier sa Canada dalawang araw bago ang ibang major markets. Ipapakilala nito ang option sa mga bansa kasama ang Estados Unidos, Brazil, France at United Kingdom sa Nobyembre 3. Sa Estados Unidos, ang serbisyo ay magkakahalaga ng $6.99 US — $1 less sa parehong plan ng Disney Plus, at $3 less kaysa HBO Max.

Isang artikulo ni David Friend (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.