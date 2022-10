Indigenous groups suportado si Mary Ellen Turpel-Lafond sa kabila ng Cree ancestry isyu

Ngunit ang ilang Indigenous scholars ay nanawagan sa mga prominenteng akademiko at dating hukom — siya ay isang propesor sa University of British Columbia at nasa bench ng Saskatchewan — upang sagutin ang mga katanungan na ipinukol.

Sa loob ng maraming dekada, sinabi ni Turpel-Lafond na siya ay isang treaty Indian ng Cree descent.

Gayunpaman, nang hinamon, tumanggi siyang magbigay ng ebidensya para sa kanyang claims.

Noong Miyerkules ng gabi, ilang oras matapos ilathala ang istorya ng CBC, sinabi ng Union of British Columbia Indian Chiefs (UBCIC) sa isang pahayag na si Turpel-Lafond ay isang matapang, etikal at groundbreaking na tagapagtaguyod para sa Indigenous peoples sa loob ng maraming dekada.

Ang kanyang integridad ay walang kapintasan, sinabi ng organisasyon. Sinabi rin ng Union of British Columbia Indian Chiefs UBCIC na ang CBC ay walang karapatan na imbestigahan ang claims ni Turpel-Lafond — o sinuman — ukol sa kanilang Indigenous na pagkakakilanlan.

Basahin ang iba pang detalye rito (bagong window).

PANOORIN | Pagkuwestiyon sa ancestry ni Mary Ellen Turpel-Lafond nagbunsod ng galit, gayundin ng suporta:

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.