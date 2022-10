Canada sinabi na ‘hino-hostage’ ng Estados Unidos ang NEXUS travel program

Kasangkot dito ang abnormalidad sa Canada-U.S. program para sa pre-screened at pinagkakatiwalaang mga biyahero, na maaaring tumawid ng border nang mas mabilis gamit ang tinatawag na NEXUS card.

Isinara ng Estados Unidos ang mga opisina sa Canada na nagpoproseso ng mga aplikasyon para sa mga naturang card habang iginigiit ang mga pagbabago sa programa.

Ginawang malinaw ng isang opisyal ng Canada ang disgusto ng kanyang bansa sa hindi pangkaraniwan na magaspang na assessment sa harap ng isang high-level audience sa Washington.

Ako ay magiging super undiplomatic at blunt dito dahil sa palagay ko importante ito para sa magkaibigan minsan, ani Kirsten Hillman, ang ambasador ng Canada sa Estados Unidos.

Ang [NEXUS] program ay hino-hostage … Ito ay nakakadismaya at frustrating para sa amin.

Inilabas niya ang kanyang emosyon sa presensya ng maraming opisyal ng gobyerno at industriya, kasama ang komisyoner ng U.S. Customs and Border Protection, sa isang conference na ginanap sa Canadian embassy sa Washington, D.C.

Gayunpaman, may mga claim na ang Canada ay mabagal din sa paggawa ng mga pagbabago na gusto ng mga Amerikano.

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.