[Ulat] Grupo nanawagan na palakasin ang proteksyon ng media workers, human rights sa PH

Ang pahayag ay inilabas ng grupo matapos tambangan ng mga armadong suspek at napatay ang komentarista sa radyo na si Percival Mabasa o kilala bilang Percy Lapid noong gabi ng Oktubre 3.

The most recent killing of veteran broadcast commentator Percy Mabasa or better known as Percy Lapid in the Philippines is a proof of the continuing impunity and rabid acts of violence to silence media workers, saad sa pahayag ng National Union of Journalists of the Philippines North America Chapter NUJP-NAM .

Kaugnay na ulat

Inihatid sa kanyang huling hantungan sa Manila Memorial Park si Mabasa noong Linggo, Oktubre 9.

Inanunsyo naman ni Philippine House Speaker Martin Romualdez na ang House of Representatives ay nag-aalok ng P5 milyon na reward sa sinuman na makakapagbigay ng mahalagang impormasyon para sa pag-aresto ng mga nasa likod ng pamamaslang sa komentarista.

Panawagan ng proteksyon

Sinabi ni National Union of Journalists of the Philippines North America Chapter NUJP-NAM Chairperson Jhong Dela Cruz sa panayam ng Radio Canada International na mahalagang suportahan ng mga Pilipino at media workers na nasa ibang bansa ang mga mamamahayag sa Pilipinas.

I think it's most likely siguro is primary task ng mga media workers sa labas ng Pilipinas to drumbeat hindi lang ‘yong isyu ng media repression and harassment, killings. Kundi [pati] ‘yong iba pang issues na madalas hindi naman lumalabas sa mainstream [media]. Mahalaga [ito] para sa solidarity. At mahalaga siya kasi to drumbeat support of international organization sa [usaping] human right sa Pilipinas, sabi ni Dela Cruz.

Sa tala ng National Union of Journalists of the Philippines NUJP , si Mabasa ang ika-197 na media worker na pinatay magmula nang bumagsak ang diktadura noong 1986 at naibalik ang demokrasya sa bansa.

Sinabi ni NUJP North America Chairperson Jhong Dela Cruz na sa tala ay pangalawa na sa napatay na media worker si Percival Mabasa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Litrato: screengrab/zoom

Si Mabasa, 63 taong gulang, ay pinagbabaril ng hindi pa kilalang mga suspek na nakasakay sa motorsiklo habang minamaneho niya ang kanyang itim na sasakyan. Inaalam pa ng otoridad ang motibo sa likod ng pamamaslang. Tinitingnan kung ang pagpatay sa kilalang komentarista ay may kaugnayan sa kanyang trabaho.

Si Kuya Percy kasi ay [nasa] urban, sa village kung saan siya tinambangan at patayin. Ang pagpatay kay Percy ay [nasa] 100 days [pa lang] ng bagong presidente. Parang it was known na Percy Lapid ay outspoken sa kanyang commentaries, criticism sa red-tagging, local corruption at iba pa. Kasama [na] sa past admin [ni] Rodrigo Duterte at [ng] Marcos administration. 'Yan ang nagpatingkad sa kaso ni Percy maliban na prominent brodkaster siya, sabi ni Dela Cruz.

Noong 2021, ang Pilipinas ay naitala na ikapito sa mga bansa sa buong mundo sa bilang ng mga napaslang na mamamahayag. Sa datos mula sa Committee to Protect Journalists Global Impunity Index (bagong window) ay nangunguna sa ranking ang bansang Somalia na sinundan ng Syria, Iraq, South Sudan, Afghanistan, Mexico at Pilipinas. May 13 kaso ng pamamaslang na hindi pa nareresolba sa Pilipinas ang pinagbatayan sa naturang ranking ng mga bansa.

Ang Canada at the Netherlands ay kasama sa mga bansang nagpahayag ng pagkabahala matapos ang naganap na bagong insidente ng pamamaslang sa Pilipinas.

Sa pahayag ay sinabi na ang naturang pag-atake ay nararapat imbestigahan agad at panagutin ang mga nasa likod nito.

Ang mga pagpatay sa mamamahayag ay nakakaapekto sa kalayaan ng media at maaaring lumikha ng takot na pumipigil sa kakayahan ng mga mamamahayag na malaya at ligtas na makapagbalita, saad sa pahayag.