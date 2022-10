Bilang ng mga namatay na homeless tumalon sa 75% noong 2021: B.C. coroner

Inilabas ang preliminary numbers ng coroner noong Miyerkules na nagpapakita na 247 katao na homeless ang namatay noong 2021 — tumaas mula 141 noong 2020.

Sumasalamin ang ulat sa mga panganib at realidad na hinaharap ng mga taong nakakaranas ng homelessness araw-araw, sulat ni Chief Coroner Lisa Lapointe sa isang pahayag.

Alam natin na marami ang humaharap sa mga alalahaning pangkalusugan, kasama ang physical disabilities, mental health challenges at substance-use issues ... Umaasa ako na ang impormasyon na ito ay makakatulong sa pagsuporta sa positibong aksyon, sa panahon ng Homelessness Action Week and beyond.

Pinag-aaralan ng coroners service ang bilang ng mga namatay na taong nakakaranas ng housing instability mula noong pumanaw ang 31 katao taong 2012.

Halos three-quarters ng mga taong namatay noong nakalipas na taon ay nasa pagitan ng edad 30 at 59. Mahigit kalahati ang nakatira sa Fraser Health o Vancouver Coastal Health regions, ipinakita ng datos.

Iklinasipika ng coroner na aksidente ang 74 porsyento ng mga pagkamatay. Sa mga accidental death na iyon, 87 porsyento ang napag-alaman na sanhi ng illicit drug toxicity.

Ang aming taos-pusong pakikiramay sa lahat ng mga kapamilya at kaibigan ng mga mahal sa buhay na pumanaw habang nakakaranas ng homelessness. Ang mga taong namatay ay ating mga kapitbahay, kaibigan at kapamilya, at ang ating isip ay nasa lahat ng nagdadalamhati dahil sa kanilang kawalan, sulat ni Murray Rankin, ang attorney general at ministro na responsable para sa housing, sa isang pahayag.

Iklinasipika ng coroner na ang isang tao na nakakaranas ng homelessness ay tao na namumuhay outdoors, sa isang makeshift shelter, isang nakaparada na sasakyan o anumang iba pang istruktura na hindi inilaan para tiran. Ang mga tao na nananatili magdamag sa isang emergency shelter, isang panandaliang shelter, isang panandaliang modular housing, safe houses para sa mga kabataan o transition houses para sa mga kababaihan at mga bata na tumatakas sa karahasan ay kasama sa bilang.

Sa timog-silangang British Columbia B.C. , 88 katao sa Nelson ay walang tirahan mula noong Pebrero 1, 2022, ayon sa annual report card tungkol sa kawalan ng tirahan (bagong window) na inisyu noong Martes ng Nelson Committee on Homelessness, isang non-profit organization.

Sinabi ng report na ang Nelson, isang komunidad na may mahigit 10,000 residente, ay naitala ang pangalawang pinakamataas na rate ng homelessness sa probinsya — walo kada 1,000 na tao.

Sinabi ng community co-ordinator na si Jayne Caldwell na ang vacancy rate ng siyudad ay nasa zero, mahigit 60 porsyento ng mga tao sa Nelson ay naging homeless sa loob ng higit anim na buwan.

Sinabi ni Caldwell na umaasa siya na ang bagong city council ay sama-samang magtatrabaho para maresolba ang isyu.

Ako ay umaasa na kahit may mga bagong kandidato na susulpot o may mga existing na kandidato na uupo muli sa opisina, lahat tayo ay makakapagtrabaho nang sama-sama ukol dito dahil ito ay malubhang krisis at hindi natin tinatrato na ganun, sinabi niya sa Daybreak South ng CBC.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Daybreak South