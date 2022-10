[Ulat] International students pinag-iingat na huwag gawing part-time ang pag-aaral

Sa inilabas na pahayag ni Migrant Students United - Migrant Workers Alliance for Change organizer Sarom Rho ay sinabi na "isa itong hakbang tungo sa tamang direksyon" para sa migrant student workers.

Ngunit marami pang kailangang gawin para sa mga migranteng manggagawang mag-aaral, partikular sa hindi naisama, ang pagbabagong ito ay dapat gawing permanente, ang post-graduate work permit (PGWP) scheme na papasukin ng mga mag-aaral pagkatapos ng graduation, at higit sa lahat ang mga migrante kabilang ang mga migranteng estudyante ay dapat magkaroon ng permanent residency upang maprotektahan ang kanilang sarili, saad sa pahayag mula sa Migrant Students United - Migrant Workers Alliance for Change MSU-MWAC .

Ang pahayag ay inilabas matapos ianunsyo ni Immigration Minister Sean Fraser na ang international students na nasa bansa, kasama na ang mga nakapagsumite ng study permit application noong Oktubre 7, 2022, ay papayagan na makapagtrabaho off-campus ng lampas sa 20 oras simula Nobyembre 15, 2022 hanggang sa pagtatapos ng taong 2023.

Ang panukalang ito ay magbibigay sa maraming international students ng mas malawak na oportunidad na makakuha ng mahalagang karanasan sa trabaho sa Canada, at madadagdagan ang mga manggagawa upang mapanatili ang paglago ng Canada matapos ang pandemya, sabi ni Minister Fraser.

Sa higit sa 500,000 international students na nasa Canada ay may potensyal na magtrabaho ng dagdag na oras, ang pansamantalang pagbabagong ito ay nagpapakita sa mahalagang papel na maaaring gampanan ng mga international student para tugunan ang ating kakulangan sa manggagawa, habang ipinagpapatuloy ang kanilang pag-aaral, ani Minister Fraser.

Bago ang anunsyo, ang isang international student na may authorization para magtrabaho off-campus ay pinapayagan lang na magtrabaho ng di-lagpas sa 20 oras sa linggo na may pasukan, habang full-time naman sa nakaiskedyul na break.

Mga estudyante pinapaalalahanan

Bawal ang tumigil sa pag-aaral o bawasan ang course load para magtrabaho full-time. Maliban kung nagtrabaho in-campus habang nagpapatuloy sa pag-aaral.

Si Lou Janssen Dangzalan ay isang Filipino Canadian immigration lawyer na nakabase sa Toronto. Litrato: screengrab/zoom

Sinabi ni Lou Janssen Dangzalan, isang immigration lawyer sa Toronto, Ont. na mahalagang huwag kalimutan ang kondisyon ng work permit "na kailangan full-time pa rin sa pag-aaral."

Isa pa kapag part-time ka at binasa nila, at ininterpret nila as not actively pursuing full-time studies - pwede kayong mawalan ng privilege to work off-campus. Kasi ang privilege na ito nakasaad na kailangan actively pursuing studies, sabi ni Dangzalan sa panayam ng Radio Canada International sa telepono.

Kahit aalisin pansamantala ang patakaran na 20 oras kada linggo na makapagtrabaho off-campus ay pinapaaalalahanan ang mga may study permit na balansehin ang pag-aaral at pagtatrabaho.

Take advantage of it. Use your judgment kasi may mga tao na kaya nilang mag-multiple jobs. Kaya pa nila mag-aral, sabi ni Dangzalan. May iba kasi nagtatanong na kung magda-drop sila into lower academic load border-part time [study] tapos mag-full-time work sila para makabawi. Eh kaso kapag ganun baka ma-interrupt 'yung iskedyul nila to graduate, babala niya.

Kampanya para wakasan ang 20 oras na off-campus work kada linggo

Ayon sa grupo ng Migrant Students United - Migrant Workers Alliance for Change MSU-MWAC, ang patakarang ito ay nagdulot ng pagsamantala at pang-abuso sa migranteng estudyante. Napilitan aniya ang ilan na pasukin ang iregular na trabaho at labas na sa proteksyon ng labour law.

Itinuturo ng grupo na sa tumataas na tuition kada taon at pagtaas sa presyo ng mga bilihin ay napilitan ang mga migranteng estudyante na magtrabaho para maka-survive. Dati pa ay marami na umano ang napilitan na magtrabaho ng lampas sa itinakdang 20 oras.

Noong 2019, ikinampanya ng grupo na pigilan ang deportasyon kay Jobandeep Singh Sandhu na target sa kontrobersiya dahil sa pagtatrabaho ng lampas sa 20 oras. Mahigit 52,000 na estudyante ang sinabing pumirma sa petisyon.

Ang anunsyo ngayon ay hindi tungkol sa kakulangan sa paggawa, ito ay tungkol sa labour mobility at mga karapatan, at ito ay direktang resulta ng mga taon na walang kapagurang pag-oorganisa ng mga kasalukuyan at dating international students. Ang pag-alis ng limitasyon sa oras ng trabaho habang nag-aaral ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga migranteng student workers na umalis sa masasamang trabaho, magsalita laban sa pagsasamantala at pagmamaltrato, at kalayaan at kakayahang gumawa ng mga desisyon tungkol sa kanilang trabaho, sabi ni Rho ng Migrant Students United - Migrant Workers Alliance for Change MSU-MWAC .

Kasama na ikinakampanya ng grupo na gawing permanente na renewable ang post-graduate work permit o PGWP para sa mga nagtapos na international students.