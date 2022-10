Kilalanin ang bagong Filipino Canadian na senador, si Dr. Gigi Osler

Ang coverage nito ay magbibigay kay Osler ng oportunidad na dalhin ang kanyang kakaibang vantage point sa mas malaking entablado.

Kailangan kong masanay diyan, sinabi ni Osler nang makausap sa isa sa mga pinakaunang pagkakataon bilang bagong senador ng Canada.

“Tapat kong masasabi na ako pa rin ay medyo nagulat, medyo speehless at beyond humbled na maging kinatawan ng ating probinsya (Manitoba) sa Senado. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang karangalan, at talagang hindi ako makapaghintay na magsimula.”

Ang surgeon na nakatira sa Winnipeg at assistant professor sa University of Manitoba ay itinalaga ng Red Chamber bilang isang independent senator (bagong window) noong Setyembre ni Prime Minister Justin Trudeau.

Nandoon ako bilang isang proud na lifelong Manitoban. Nandoon ako para i-represent ang Manitoba pero tiyak, bilang isang person of colour at isang babae, maaari kong idadag ang aking perspektibo sa nagaganap na mga gawain, sinabi niya kay Information Radio guest host Faith Fundal ng CBC Manitoba noong nakaraang buwan.

Umaasa rin si Osler na makapagdadala ng health lens bilang isang doktor na nagtrabaho noong COVID-19 na pandemya.

Sa palagay ko nakita natin kung paano ang anumang lamat sa sistema ay nagiging malawak na gaps sa isang pandemya. Marami sa atin, na-realize kung gaano kaimportante ang kalusugan at lahat ng determinants — social, financial, genetics, diet, bahay, tubig — kung paano ang lahat ng iyon ay nakakaapekto sa kalusugan, aniya.

At maaari kang magbigay boses sa ilang historically underrepresented groups.

Ipinanganak sa Winnipeg sa mga imigranteng magulang mula sa Pilipinas at India, si Osler ay kilala para sa kanyang gawain ukol sa diversity, pagkakapantay-pantay, inclusion at adbokasiya sa kalusugan, kasama ang pagiging mentor sa mga estudyante ng medisina sa pamamagitan ng Filipino Association of Medical Students sa Manitoba, sinabi ng Prime Minister’s Office.

Siya rin ay nagsasanay ng mga surgeon bilang volunteer sa Africa at isinulong ang awareness tungkol sa epekto ng climate change sa kalusugan.

Noong 2018, si Osler ang naging kauna-unahang babaeng surgeon at ang unang babae of colour na pinangalanan na presidente ng Canadian Medical Association. Sa kanyang dalawang taon na termino, dinibelop niya ang unang in-house policy ng organisasyon ukol sa pagkakapantay-pantay at diversity.

Siya ay presidente ng Federation of Medical Women of Canada mula 2021, chair ng Canadian Medical Forum mula 2020 at co-chair ng virtual care task force mula 2019.

Ang Manitoba ay may anim na Senate seats ngunit nanatiling bukas ang isa mula nang bumaba sa puwesto si Murray Sinclair noong Enero 2021.

Kasunod ng isang proseso na sinimulan noong tagsibol at kasama ang mga interbyu at ilang approvals bago pa pirmahan ng governor general, ang pagkakatalaga kay Osler ay naging opisyal noong Setyembre 26.

Ito ay isang House ng maingat na pagsisiyasat at deliberasyon kung saan, bilang mga senador, ipinagtatanggol mo ang mga interes ng rehiyon, aniya.

Sinisiyasat ng Senado ang lehislasyon. Ang Senado ay maaaring magpakilala ng mga bill. Kaya ito ay isang napakaimportante na parte ng ating institusyon ng pamahalaan para magdagdag ng balanse sa House of Commons at representasyon sa mga rehiyon at mga grupo na maaaring walang boses.

Tungkol naman sa kanyang medikal na karera sa Winnipeg, iyon ang tanong ngayon na kailangan kong isipin. Lahat ng ito ay nangyayari nang mabilis, ani Osler.

Sa kasalukuyan, nagpa-practise siya sa dalawang magkaibang klinika, kasama ang otolaryngology-head at neck section ng St. Boniface Hospital, kung saan siya ay nagsilbing pinuno ng departamento mula 2010 hanggang 2019.

Nabanggit sa akin na posible na gawin ito pareho, at ito ang susubukan kong pag-isipan sa mga susunod na araw, linggo at buwan — ang logistics kung paano ito lahat gagana.

Isang artikulo ni Darren Bernhardt (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.