Bagong premier ng Alberta sinabing ang unvaccinated ang ‘pinaka-discriminated na grupo’

Papalitan niya ang Chief Medical Officer of Health ng Alberta, si Dr. Deena Hinshaw, at magre-recruit ng isang bagong team ng advisers sa pampublikong kalusugan na kinokonsidera ang COVID-19 bilang isang endemic na sakit.

Inulit din niya ang pangako na ire-review ang liderato ng Alberta Health Services sa pagtatapos ng 2022.

Nais kong malaman ng ating front-line health-care workers na darating ang reinforcements, ani Smith.

Hindi natin maaaring ipagpatuloy ang understaffing sa ating mga ospital at pagkatapos pupuwersahin ang ating front-line workers na magtrabaho ng mandatory overtime at ipatawag sa mga araw na naka-off sila at kailangan kanselahin ang plano para sa holidays.

Habang ang mundo ay nakikipagbuno sa shortage ng health-care workers at mga propesyonal na na-burn out, sinabi ni Smith na ang Alberta ay hindi magkakaroon ng anumang vaccination mandates, na makakatulong sa pag-akit ng mga empleyado sa probinsya.

Noong isang taon, nang ipinag-utos ng gobyerno ng Alberta na i-require ng Alberta Health Services AHS ang kanilang 121,000 na empleyado na magpabakuna laban sa COVID-19, humigit-kumulang 1,650 na manggagawa ang sumailalim sa unpaid leave dahil sa pagtanggi na magpabakuna.

Pinawalang-bisa na ng probinsya ang kautusan na ito.

