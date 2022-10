Hockey Canada inanunsyo na aalis sa puwesto ang CEO, buong board of directors

Sa isang pahayag sa media, kinumpirma ng sports organization na, epektibo kaagad, aalis na ang chief executive officer na si Scott Smith.

Dating Hockey Canada chief executive officer Scott Smith (archives) Litrato: Sean Kilpatrick/Canadian Press

Sinabi ng pahayag na isang interim management committee ang itatalaga hanggang mabuo ang isang bagong board na mag-a-appoint sa bagong CEO para pamunuan ang organisasyon.

Isang virtual na halalan ang nakaiskedyul sa Disyembre 17. Sinabi ng pahayag ng Hockey Canada na ang kasalukuyang board ay hindi na maghahangad na muling maihalal.

Ang interim management committee ay magpopokus sa pang-araw-araw na operasyon, kabilang ang pagre-review at pakikipagtrabaho sa mga miyembro at pagpapatupad ng nakabinbin na ulat sa pamamahala ng Hockey Canada, sinabi ng organisasyon sa kanilang pahayag.

Mga sponsor umaalis

Nag-resign si Andrea Skinner bilang direktor at interim board chair ng Hockey Canada nitong nakaraang weekend — ilang araw matapos ang kanyang kontrobersyal na pagharap sa parliamentary committee, kung saan ipinagtanggol niya ang organisasyon.

Sa harap ng Members of Parliament MPs , inilarawan niya ang Hockey Canada bilang biktima at sinabi na ang board ay hindi naniniwala na ang senior leadership ay dapat palitan batay sa kinokonsidera namin na substantial misinformation at unduly cynical attacks.

Ang major sponsors — kabilang ang Nike, Tim Hortons, Canadian Tire, Esso at Telus — ay tumugon sa pamamagitan ng pagputol ng kanilang ugnayan sa Hockey Canada nang permanente o pagtatanggal ng pondo para sa men’s hockey ngayong season.

Sinabi ni Federal Sport Minister Pascale St-Onge na siya ay frustrated sa pamunuan ng Hockey Canada kasunod ng pagharap ni Skinner sa komite.

Umaasa ako na nauunawaan nila ang mensahe at umalis bago pa nila ito wasakin, aniya noong Huwebes. Para baguhin ang organisasyon na ito, kailangan itong itayo muli.

Sinabi ni Conservative MP John Nater, isang miyembro ng komite na nag-iimbestiga sa mga alegasyon laban sa Hockey Canada, na hindi dapat nagtagal ng ganito kahaba bago umalis ang executive.

Pero ako ay umaasa na makikita natin sa wakas ang makahulugang mga pagbabago sa pamumuno, organisasyon at kultura ng Hockey Canada, itinuweet niya.

Marami pa ang trabaho na kailangan gawin.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.