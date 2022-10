External audit sinabing ‘anxious at takot’ ang mga empleyado sa immigration call centre

Ang audit na isinagawa ng Charron Human Resources, na inilabas noong Oktubre 7, ay sinabi na iniulat ng mga empleyado sa Montreal call centre ng Immigration Refugees and Citizenship Canada (IRCC) na kaunti lang ang kanilang oras sa pagitan ng mga tawag, hindi sapat ang training, limitado ang career development at isang istriktong evaluation process ang sanhi ng kanilang pagiging anxious at takot.

Napag-alaman na ang turnover rate sa centre ay kasing taas ng 30%, at 11% ng mga empleyado ang naka-leave na walang sahod.

Ang kompanya ay kinuha ng Immigration Refugees and Citizenship Canada IRCC noong Marso para magsagawa ng workplace audit. Ito ang tanging call centre ng departamento at tumatanggap ng tawag kaugnay ng imigrasyon mula sa Canada at buong mundo.

Ang mga dating empleyado na nakausap dati ng CBC News sa kondisyon ng anonymity ay inilarawan ang opisina na puno ng overworked staff na palaging mino-monitor ng management — kung saan ang pressure na tumanggap ng maraming tawag hangga’t maaari ay naapektuhan ang lahat, kahit ang bathroom breaks.

Sumunod ang audit mula sa isang nakakagimbal na ulat na inilabas noong nakaraang taon (bagong window), kung saan nagreklamo ang mga empleyado ng Immigration Refugees and Citizenship Canada IRCC na ang kanilang racialized colleagues ay nahaharap sa paulit-ulit na nakakasakit na mga pananalita mula sa mga supervisor at ibang staff, at may limitadong oportunidad.

Unyon nag-aalala

Ang unyon na kumakatawan sa mga empleyado ng Immigration Refugees and Citizenship Canada IRCC , Service Canada, Employment and Social Development Canada at Immigration and Refugee Board ay sinabi na nag-aalala sila sa mga nadiskubre ng audit.

Ngunit sinabi rin ng Canada Employment and Immigration Union (CEIU) na kaunti lamang ang ginawa ng audit para tingnan ang mga dating report ng rasismo at diskriminasyon.

Ang Canada Employment and Immigration Union CEIU ay may rason para paniwalaan ang mga alalahanin kaugnay ng rasismo at diskriminasyon sa lugar ng trabaho na hindi wastong natugunan sa ulat at ang karagdagan na mga hakbang na kailangan gawin para magkaroon ng malinaw at tapat na larawan ng sitwasyon, sabi ng unyon sa isang pahayag.

Ang tanging binanggit sa audit tungkol sa rasismo at diskriminasyon ay ang rekomendasyon na magbigay ng pagsasanay tungkol sa unconscious bias.

Sinubukan na kausapin ng CBC News ang Charron para sa komento ngunit hindi ito nakatanggap ng sagot sa oras ng paglalathala.

Kabilang sa iba pang rekomendasyon ang pagpapakilala sa teknolohiya at mga estratehiya upang padaliin ang proseso ng trabaho, magbigay ng leadership training sa mga supervisor na may pokus sa well-being at evaluation, at pagtataguyod ng isang staff development plan.

Isang pahayag mula sa Canada Employment and Immigration Union IRCC ang pinuri ang katapangan ng mga empleyado na nakilahok sa audit, ngunit hindi hayagang sinabi kung ipapatupad ang mga rekomendasyon.

Sang-ayon ang departamento sa mga rekomendasyon at committed sa pagbibigay ng ligtas, diverse, pantay-pantay at anti-racist na workplace, sabi nito.

Sinabi ng unyon na hindi ito kinonsulta ng Charron tungkol sa mga rekomendasyon.

Isang artikulo ni Darren Major (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.