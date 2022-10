Nobel laureate ng Pilipinas na si Maria Ressa lalabanan ang hatol sa Korte Suprema

Hindi binago ng court of appeals ang kanilang desisyon noong Oktubre 10 na pinagtitibay ang hatol ng lower court, at nagdagdag pa ng walong buwan sa kanyang anim na taong sentensiya na makulong.

Tinawag ng abogado na si Theodore Te ang kinalabasan na nakakadismaya, at idinagdag pa na hindi nito pinansin … ang iprinesentang ebidensya.

Si Ressa kasama ang dating researcher at manunulat ng Rappler na si Reynaldo Santos ay hinatulan noong Hunyo 2020 sa isang cyber libel case na isinampa ng isang negosyante dahil sa artikulong inilabas ng Rappler online noong 2012 na iniugnay siya sa mga ilegal na aktibidad.

Noong panahon na iyon sinabi ng korte na ang Rappler, isang news site na kilala para sa kanilang investigative journalism, ay hindi binigyan ang negosyante ng tsansa na pabulaanan ang mga alegasyong nabanggit sa istorya, bagama’t kinontak ng naturang negosyante ang Rappler upang hilingin na ibigay ang kanyang panig.

Si Ressa, na isang dual United States U.S. -Filipino citizen, ang pinuno ng Rappler, na nagkaroon ng reputasyon para sa malalim na pag-uulat at mahigpit na pagsusuri sa dating presidente ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Sinabi niya na ang kaso ay isang pagtatangka para siya ay i-harass.

Nilalabanan ni Ressa at ng Rappler ang maraming legal battles, kasama ang alleged tax offenses at paglabag sa foreign ownership rules on domestic media.

"Ang nagpapatuloy na kampanya ng harassment at intimidasyon laban sa akin at sa Rappler ay nagpapatuloy, at hindi sapat ang ginagawa ng legal na sistema ng Pilipinas upang pahintuin ito," ani Ressa sa isang pahayag matapos matalo ang apela.

Ang kalagyan ni Ressa, na ginawaran ng Nobel Peace Prize kasama ang Russian journalist na si Dmitry Muratov noong 2021, ay isinusulong ang international awareness tungkol sa treatment ng media sa Pilipinas, na isa sa pinakamapanganib na lugar para sa mga mamamahayag sa Asya.

Noong isang linggo, isang radio journalist ang binaril at nasawi, kabilang sa mga napatay sa nakalipas na dekada.

Isang artikulo ng Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.