Tina-track ka ba ng boss mo habang nagtatrabaho? Malalaman na ito ng ilang Canadians

Malalaman na ngayon ng ilang Canadians kung sila ay tina-track. Simula Martes, ang mga employer sa Ontario na may 25 o higit pang empleyado ay ire-require na magkaroon ng electronic monitoring policy, at mayroon silang 30 araw upang sabihin ang impormasyon na ito sa kanilang staff.

Ito ay parte ng Working for Workers Act (bagong window), at gagawin ang probinsya na kaisa-isa sa Canada na may batas tungkol sa employee monitoring. Ang Quebec, Alberta at British Columbia ay nire-require ang mga employer na sabihin ang pangongolekta ng datos sa ilalim ng privacy laws.

Habang ang COVID-19 na pandemya ay nauwi sa mga lockdown at pinuwersa ang mga empleyado na magtrabaho sa bahay, maraming employer ang nagpatupad ng electronic monitoring systems na hind inaalerto ang kanilang staff, ani Mackenzie Irwin, isang employment lawyer sa Samfiru Tumarkin LLP sa Toronto.

Nag-a-apply ang batas ng Ontario sa lahat ng empleyado na gumagamit ng company-issued devices — maging sa pagta-track ng employer sa GPS ng delivery truck driver o mga email ng isang manggagawa sa opisina.

Sinabi ni Irwin na ang mga bagong tuntunin ay isang magandang unang hakbang tungo sa transparency. Sa oras na malaman na natin kung ano talaga ang ating ginagawa, magkakaroon tayo ng mas magandang sense kung ang mga monitoring system na iyon ay lumalabag sa anumang iba pang batas.

Ngunit sinabi niya na mas marami pa ang dapat gawin dahil ang batas ay hindi talaga binibigyan ang mga empleyado ng mga bagong karapatan ukol sa privacy o hindi dini-discourage ang mga employer mula sa labis na pagmo-monitor. Gayunpaman, sinabi ni Irwin na inaasahan niya na lalaban ang mga empleyado sa sandaling malaman nila kung gaano sila sinusubaybayan ng kanilang mga amo.

Lalabanan nila iyon, aniya.

Basahin ang buong istorya rito. (bagong window)

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.