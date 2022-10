Alberta, Pilipinas nagkasundo na magre-recruit ng mas maraming nurse sa probinsya

Ang kasunduan ay nangangahulugan na ang Pilipinas ay hihikayatin ang mga nurse na piliin ang Alberta kapag humahanap ng oportunidad sa ibang bansa, inanunsyo ni Premier Jason Kenney sa Calgary noong Huwebes.

Kapalit nito, magbibigay ang gobyerno ng Alberta ng pinansyal, edukasyonal at licensing assistance upang tulungan na makapag-transition sa Alberta ng mas madali.

Ayon kay Zaldy Patron, ang Consul General ng Pilipinas, ito ang unang kasunduan na ganitong uri sa Canada.

Ang aming Pilipinong nurses ay world-class at kilala para sa kanilang kakayahan, work ethic at compassion, ani Patron.

Ang MOU ay magbibigay sa kanila ng oportunidad na maabot ang kanilang ganap na professional at human potentials dito sa Alberta.

Mga Pilipinong nurse ‘in demand sa buong mundo,’ ani Kenney

Naisara ang kasunduan sa Gobyerno ng Pilipinas sa loob ng ilang buwan, ani Kenney.

Gagawin nito ang Alberta na preferred destination para sa mga Pilipinong nurse na sinabi niya na in demand sa buong mundo dahil sa kanilang nakakamanghang high skill [at] ang culture of compassion.

‘’Gayunpaman, kapag dumating na sila, sila ay karaniwan — tulad ng maraming imigrante — na nahaharap sa hamon na kilalanin ang kanilang credentials para makapagtrabaho sa kanilang skill level,” ani Kenney.

Nais ng gobyerno ng Pilipinas na tiyakin na ang kanilang mga nurse — at sa kabuuan, ang kanilang mga imigrante — ay pupunta sa welcoming na host societies na igagalang ang kanilang mga karapatan, pasasahurin sila ng tama, at hahayaan sila na magtrabaho sa kanilang skill level.

Bursaries, mga programa at sistema

Inanunsyo ng probinsya na mag-i-invest ito ng $3.5 milyon para tulungan ang lahat ng internationally trained nurses na makapag-upgrade at makapasok sa isang clinical setting ng mas mabilis.

Bilang parte ng kanilang MOU sa Pilipinas, sinabi ng gobyerno ng Alberta sa pahayag noong Huwebes na magbibigay ito ng bursaries para makatulong sa pagbabayad para sa upskilling.

Isi-streamline nito ang assessment at licensing programs, at tutulungan ang mga aplikante sa paggamit ng regulatory systems.

Sumang-ayon din ito na ikonsidera ang pagtataguyod ng isang Alberta-accredited nursing program sa Pilipinas.

Kasama ang mas maraming Pilipino na nurse na maaaring makapag-practise bilang registered nurses sa probinsya na ito, sila ay makakapagbigay ng kinakailangan na boost at enerhiya sa health-care system ng Alberta, ani Patron.

Basahin ang buong istorya rito. (bagong window)

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kina Hannah Kost at Colleen Underwood