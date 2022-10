Health Canada inaprubahan ang bagong bivalent COVID-19 vaccine ng Pfizer

Ang updated na bersyon ng Pfizer-BioNTech Comirnaty COVID-19 vaccine ay tina-target ang Omicron BA.4 at BA.5 subvariants, gayundin ang original strain ng virus, at awtorisado na gamitin bilang booster dose para sa mga indibidwal 12 taong gulang at higit pa.

Ang booster ay inaasahan na makakapag-trigger ng malakas na immune response laban sa orihinal na SARS-CoV-2 strain gayundin ang Omicron BA.4/BA.5 subvariants, sinabi ng Health Canada sa isang pahayag.

Inaasahan ito na may parehong safety profile ng orihinal na Pfizer-BioNTech Comirnaty vaccine, na mostly may mild side effects, ayon sa pahayag.

Sinabi ng Health Canada na naglagay sila ng terms and conditions sa awtorisasyon ng bagong bakuna, kasama ang requirement na patuloy na magbigay ang Pfizer-BioNTech ng impormasyon sa Health Canada sa kaligtasan at pagiging epektibo ng bakuna para tiyakin na ang mga benepisyo nito ay palaging magiging mas matimbang kaysa sa mga panganib.

Ito ang pangalawang combination vaccine na inaprubahan ng Health Canada vaccine review team, ngunit ang una na tina-target ang BA.4 at BA.5.

Noong nakaraang buwan, inaprubahan ng Health Canada ang bivalent COVID-19 vaccine ng Moderna (bagong window), na tinatawag na Spikevax, na tuma-target sa orihinal na virus at sa naunang Omicron variant, ang BA.1.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.