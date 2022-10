Danielle Smith susunod na premier ng Alberta matapos manalo sa UCP leadership race

Si Smith, na lumipat noong 2014 mula Wildrose Party sa Conservative Party ni Jim Prentice — na kalaunan ay natalo ng Alberta New Democratic Party NDP — ay nakakuha ng 53.8% ng boto sa ikaanim at pinal na balota sa BMO Centre sa Calgary.

Si Smith ang magiging ika-19 na premier ng Alberta, kasunod ni Jason Kenney na ginampanan ang papel na ito sa loob ng tatlong taon.

Si Travis Toews, ang finance minister sa tatlong taon na pag-upo ng United Conservative Party UCP sa kapangyarihan, ay pumangalawa na may 46.2% ng boto.

PANOORIN | Danielle Smith pinangalanan na bagong lider ng United Conservative Party ng Alberta, naging premier:

Oras na para sa Alberta na kunin ang puwesto bilang senior partner sa pagtataguyod ng malakas at nagkakaisang Canada, sinabi ni Smith kasunod ng kanyang pagkapanalo na sinalubong ng malakas na palakpakan.

Hindi na hihingi ng permiso ang Alberta mula sa Ottawa para maging maunlad at malaya. Hindi mapapatahimik o mase-censor ang ating mga boses. Hindi tayo sasabihan kung ano ang dapat ipasok sa ating katawan para makapagtrabaho o magbiyahe.

Hindi mala-landlocked ang ating resources o ipe-phase out ang ating enerhiya out of existence ng virtue-signalling prime ministers. Ang Albertans, hindi Ottawa, ang magtatakda ng ating sariling kapalaran ayon sa ating terms, at makikipagtulungan tayo sa kapwa Canadians para itaguyod ang pinakamalaya at maunlad na bansa sa mundo.

Ang sentro ng kampanya ni Smith ay ang proposed Alberta Sovereignty Act, na umaasa siyang ipapakilala kapag nagbalik ang lehislatura ngayong taglagas.

Ia-outline ng bill kung paano at kailan hindi papansinin ng Alberta Legislature ang federal legislation na napagdesisyunan ng mga MLA (Members of the Legislative Assembly) na hindi naaayon sa interes ng probinsya. Sinabi ng legal experts na ang bill ay hindi masu-survive ang pagbabago ng konstitusyon, ngunit nagbabala si Smith, sa kanyang talumpati, na ang mga miyembro ay maaaring lumaban.

Sinabi niya na marami sa Notley-Singh-Trudeau alliance ang gagamitin ang sovereignty act para i-claim na ang Alberta ay gustong humiwalay sa Canada, ngunit hindi raw ito totoo.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.