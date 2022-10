Mga Pilipinong mamamahayag natatakot para sa kaligtasan nila matapos barilin si Mabasa

Nararamdaman namin na ito ay isang nakakagulat na pag-atake, na naglalayong magpadala ng chilling effect sa aming lahat, ani Lian Buan, isang reporter para sa online news site na Rappler at board member ng National Union of Journalists of the Philippines.

Si Mabasa, na ginamit ang Percy Lapid bilang broadcast name, ay kritiko ni dating pangulong Rodrigo Duterte na pinamunuan ang isang deadly crackdown sa ilegal na droga, at ng sumunod sa kanya na umupo sa opisina noong Hunyo, si Ferdinand Marcos Jr., ay anak ng isang diktador na napatalsik noong 1986 pro-democracy uprising.

Pinatay ng gunmen sakay ng motorsiklo si Percival Mabasa, 63, isang longtime radio commentator, sa Maynila sa pinakahuling pag-atake sa isang miyembro ng media sa Pilipinas.

Si Mabasa ay may malaking following online, ani Buan — isang mahirap na gawain sa mundo na dinodominahan ng vloggers at influencers na sumusuporta kay Marcos Jr., at kay Duterte bago siya.

Siya ay nakikipagkompitensya sa isang espasyo na normal na inookupahan ng mga troll at propagandist, sinabi ni Buan kay As It Happens host Nil Köksal.

Red-tagging

Si Mabasa ang pangalawang mamamahayag na pinatay sa ilalim ni Marcos Jr. matapos saksakin noong nakaraang buwan ang brodkaster na si Renato Rey Blanco, na pinatay sa central Philippines, daan-daang milya sa timog ng kabisera.

Ang Pilipinas ay kinokonsidera na isa sa pinakapeligrosong bansa sa mundo para sa mga mamamahayag, na may ranking na 147 mula sa 180 na nakalistang bansa sa 2022 edition ng Reporters Without Borders' World Press Freedom Index (bagong window).

Sinabi ni Buan na si Mabasa ay laban sa practice ng red-tagging, kung saan ang gobyerno ay publikong tinatawag o inaakusahan ang mga sumasalungat tulad ng mga demonstrador at mamamahayag bilang mga komunista.

Ang red-tagging ay ginagamit sa Pilipinas sa loob ng maraming dekada, ayon sa isang istorya ng Human Rights Watch (bagong window).

Mas naging laganap ito nang namuno si Duterte, matapos siyang magtayo ng isang opisyal na red-tagging task force.

Nanumpa si Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. sa tabi ng kanyang asawa na si Louise Araneta-Marcos at kanilang mga anak sa inauguration ceremony sa National Museum sa Maynila ngayong Huwebes. Litrato: Reuters / Eloisa Lopez

Ang gobyerno ni Marcos Jr. ay nag-utos ng isang imbestigasyon sa pagpatay kay Mabasa, ngunit si Buan — na sinasabi na siya mismo ay na-red-tag na noon — ay hindi optimistiko.

Nakakita na tayo ng maraming ganitong uri ng pahayag paulit-ulit mula pa noong panahon ni Duterte at kahit sa mga presidente na nauna kay Duterte. Ang hindi natin nakita ay ang mga resulta na patitigilin ang politically motivated killings tulad nito, at mga kaso na talagang nasolba. Hindi pa natin nakita ito sa loob ng mahabang panahon, aniya.

Nanalo ng isang landslide victory si Marcos Jr. sa eleksyon noong Hunyo, tinulungan ng nakikita ng kanyang mga kritiko bilang isang decades-long effort para baguhin ang pananaw ng publiko sa kanyang pamilya na namuhay ng marangya sa timon ng isa sa pinaka-notorious na kleptocracies sa mundo.

Nagsindi ng kandila ang mga aktibista katabi ng mga slogan habang kinondena ang pagkamatay ni Percival Mabasa, na kilala rin bilang Percy Lapid. Litrato: Associated Press / Aaron Favila

Ang nakakatandang Ferdinand Marcos ay namuno sa Pilipinas sa loob ng dalawang dekada simula 1965, halos kalahati nito sa ilalim ng martial law. Siya ay pinatalsik kinalaunan ng isang popular na pag-aalsa na kilala bilang People Power Revolution.

Libo-libong kalaban ni Marcos ang nakulong, napatay o nawala sa panahon ng kanyang pamumuno, at ang apelyido ng kanyang pamilya ay naging kasingkahulugan ng cronyism, karangyaan at pagkawala ng bilyon-bilyong dolyar mula sa kaban ng estado. Itinanggi ng pamilya Marcos ang mga akusasyon ng paglulustay.

Misinformation sa panahon ni Marcos Jr.

Halos 200 na mamamahayag ang pinatay sa Pilipinas mula 1986, noong mapatalsik si Marcos Sr., ayon sa journalists' union. Ang grupo ang nanguna sa protesta noong Martes ng gabi at nanawagan sa gobyerno na mas marami pa ang gawin para tumigil ang pagpatay sa mga mamamahayag.

Sinabi ni Buan na nararamdaman ng mga mamamahayag na nagkaroon ng maikling honeymoon period matapos ang eleksyon ni Marcos Jr. Pero idinagdag niya na sila ay nag-aalala tungkol sa malawakang paggamit ng kanyang presidential campaign ng misinformation at disinformation, sa punto na maraming botante ang nagtiwala sa government sources at social media commentators, sa halip na sa independent at critical news media.

May mahabang kasaysayan siya ng kasinungalingan. May history siya ng misrepresenting ng kanyang edukasyon, ang kanyang background. Walang naniniwala sa mga kalupitan na ginawa ng kanyang ama. Walang naniniwala sa ill-gotten wealth na kinamkam ng kanyang buong pamilya sa loob ng ilang taon, aniya.

At 31 milyong tao ang bumoto para sa kanya. Kaya nararamdaman namin na isa itong pagsaling sa buong komunidad ng mga mamamahayag.

Kapag ganun na kalaki ang kalaban, [na may] isang very coordinated disinformation network, at mayroon kang mga katrabaho na namamatay, then … nagpipinta ito ng isang malungkot na larawan.

