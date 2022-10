Canada inihayag ang plano para maging mas maayos ang access sa diabetes care

Nanawagan si Liberal MP Sonia Sidhu para sa isang framework bilang parte ng isang private member's bill na naging batas noong 2021.

Noong panahon na iyon, hinihiling ng Diabetes Canada ang isang uri ng national vision para tugunan ang pagkalat ng naturang sakit.

Ang framework ay nangangahulugan na ang Canada ay magkakaroon ng co-ordinated response sa diabetes na mas pagagandahin ang health outcomes para sa lahat, sinabi ni Sidhu sa isang press conference kasama ang health minister noong Miyerkules.

Pinipigilan ng diabetes ang natural na produksyon o paggamit ng insulin ng katawan, na siya namang nagre-regulate ng glucose sa dugo. Ito ang pangunahing sanhi ng pagkabulag, kidney failure, atake sa puso, stroke at lower limb amputation.

Ayon sa private member's bill, ang framework ay kailangan i-outline ang pagsasanay, edukasyon at patnubay na kailangan ng mga health worker para i-promote ang treatment at prevention ng diabetes, kabilang ang bagong clinical practice guidelines.

Sinasabi sa bill na titiyakin ng gobyerno na magpapatupad ang Canada Revenue Agency ng disability tax credit na patas at sa paraan na makakatulong sa mas maraming tao na may diabetes.

Tutugunan din nito ang pananaliksik, surveillance at data collection, ani Sidhu.

May 5.7 milyong katao ang na-diagnose na may diabetes mula noong Marso 2022 at limang milyon pa ang nakakaranas ng pre-diabetes — isang kondisyon na, kung hindi mama-manage, ay maaaring magdebelop sa Type 2 diabetes.

Bahagi ng artikulo ni Laura Osman (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.