Pilipina na taga-British Columbia inatake ng oso. Nasa ICU ngayon

Hindi niya mahawakan ang kamay ng kanyang asawa dahil ang kanyang mga braso ay naluray sa pag-atake ng isang oso.

Siya ay naka-sedate at nasa ventilator matapos sumailalim sa mahigit anim na oras na surgery para sa mga sugat na natamo sa braso, ulo, likod at tainga.

Regalo siya sa akin ng Diyos. Nakakagimbal na makita ang asawa ko na ganito. Kinagat siya nang husto nung oso.

Si Canoy at ang kanyang kaibigan, si Analyn Shurtliff Bartolome, ay kritikal na nasugatan ng isang lalaking black bear na sumugod sa kanila habang naglalakad sa isang trail malapit sa Dawson Creek, British Columbia B.C. , noong Lunes.

Sinabi ng B.C. Conservation Officer Service na patuloy nitong iniimbestigahan ang pinangyarihan ng bear attack malapit sa Dawson Creek noong Lunes, Oktubre 4, 2022. Litrato: Facebook/B.C. Conservation Officer Service

Ang pamangkin ni Canoy, si Wenneli Canoy, na kasamang naglalakad pero hindi nasugatan, ay ikinuwento na ang kanyang tiyahin ay inatake nang tumakbo para tulungan ang kanyang kaibigan.

Ang tinedyer na anak na lalaki ni Bartolome ay nasugatan din habang sinusubukan na itaboy ang oso. Siya at ang pamangkin ni Canoy kinalaunan ay nakaligtas at nakatawag sa 911.

Habang padilim na, sinabi ng pulis na natagpuan ng dalawang Royal Canadian Mounted Police RCMP officers sakay ng isang all-terrain vehicle ang dalawang babae na nakahandusay sa damuhan na may life-threatening injuries.

Sinabi ni Staff Sgt. Damon Werrell, ang detachment commander ng Dawson Creek Royal Canadian Mounted Police RCMP , na binaril at pinatay ng mga officer ang malaking oso ‘di kalayuan na tila binabantayan ang mga biktima.

Sinabi ni Hansen na siya ay kinilabutan sa imahe ng kanyang asawa at kaibigan na nakahandusay sa damuhan, naghihintay na sagipin, at ang oso ay binabantayan ang kanyang huli, ang kanyang susunod na pagkain.

Si Canoy ay inilipad sa isang ospital sa Edmonton, halos 600 kilometro ang layo.

Sinabi ni Hansen na ang kanyang asawa ay nagtatrabaho para sa mga taong may kapansanan at isang debotong Kristiyano.

Siya ay nag-migrate patungong Canada mula sa Pilipinas 15 taon na ang nakakaraan, at sinabi ni Hansen, na napaibig ang kanyang asawa sa mga kagubatan ng Canada.

Sinabi ni Hansen na gustong-gusto ng kanyang asawa ang hiking at camping, at ang mag-asawa ay madalas mag-bird watching sa lugar.

Ikinuwento niya na binagtas ng grupo ang walking trail noong Lunes upang maghanap ng magagandang spot para kumuha ng litrato ngayong fall with autumn leaves.

Ang mga miyembro ng pamilya ni Analyn Shurtliff Bartolome ay lubhang nasugatan sa isang bear attack habang naglalakad sa trail malapit sa Dawson Creek. Siya ay nasa ICU sa Vancouver. Litrato: GoFundMe

Sa isang post sa social media, isang kaibigan ng pamilya ni Bartolome, ang pangalawang biktima, ang nagsabi na siya ay nasa ICU sa Vancouver at may mga malalalang sugat sa braso.

Sinabi sa post na si Bartolome ay isang maybahay at ina ng dalawang tinedyer at nagtatrabaho para suportahan ang kanyang pamilya.

Ang malapit na komunidad ng mga Pilipino sa Dawson Creek at ang mga lokal na negosyante ay nagsama-sama upang suportahan ang mga biktima at tulungan na dalhin ang ina ni Canoy at pamangkin sa kanyang tabi mula sa Pilipinas.

Ang Dawson creek trucking company ay nag-donate ng $500.

Mayroon tayong malaking Filipino community dito, at mayroong mga Pilipino na nagtatrabaho para sa aking kumpanya. Tinanong ko lang sila kung paano ako makakatulong. Kailangan talaga nila ng tulong, ani Neil Norman ng Reg Norman Trucking.

Sinabi ni Hansen na mananatili siya sa tabi ng kanyang asawa para sa matagalang gamutan nito.

Nakatira kami sa Canada, at naririnig natin ang tungkol sa mga bear attack, pero hindi natin iniisip na magiging tayo, ‘di ba? At ngayon nangyari na nga sa aking pamilya, at isa itong napakahirap na pagsubok. Na-overwhelm ako.

Isang artikulo ni Betsy Trumpener (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.