Mga magulang sa Canada nahihirapang humanap ng pambatang gamot sa lagnat

Ang mga pediatrician at pharmacist ay sinusubukan na kalamayin ang loob ng mga magulang dahil mayroon namang options. Simula noong nakaraang anim na buwan, ang ilang estante na naglalaman ng pambatang acetaminophen at, kinalaunan, ibuprofen products — tulad ng Tylenol at Advil o chewable tablets — ay nawalan na ng laman, ayon sa mga pharmacist at magulang.

Nangako ang Health Canada na kakausapin ang mga supplier noong tag-init tungkol sa shortage sa buong bansa.

Ngunit sinabi ng clinicians na walang dahilan para mag-panic dahil may mga alternatibo, at iginiit nila na nariyan ang tulong para sa mga magulang at caregivers para malaman kung ano’ng mga senyales ang dapat bantayan kapag tumaas ang lagnat ng isang bata.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.