Canadian ransomware hacker sinintensiyahan na makulong ng 20 taon sa U.S.

Inilarawan ni Justice William F. Jung si Sébastien Vachon-Desjardins, 35, ng Gatineau, Que., bilang Jesse James meets the 21st century, patungkol sa notorious na 19th-century American outlaw habang ibinaba niya ang kanyang desisyon sa Tampa, Fla., noong Martes.

Si Vachon-Desjardins — isang dating IT specialist para sa Public Services and Procurement Canada — ay nag-plead ng guilty noong Hunyo sa apat na kaso, kasama ang computer fraud at ang pag-transmit ng demanda kaugnay ng pagsira sa isang protektadong computer sa Estados Unidos.

Si Vachon-Desjardins ay isa sa mga kasapi ng Netwalker, isang Russian-speaking ransomware criminal gang na nag-operate sa kasagsagan ng COVID-19 na pandemya.

Ang grupo ng mga kasapi ay nangha-hack sa mga computer system ng health districts, mga kompanya at eskuwelahan, at nagdedemanda ng ransom kapalit ng pagsasauli ng encrypted data.

Kapag hindi natupad ang demanda, ang data ay ipo-post sa blog ng Netwalker na hino-host sa dark web.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.