Mga opisyal ng Canada nakipagkita sa Taliban ilang beses mula nang bumagsak ang Kabul

Ang mga dokumento, na nakuha sa pamamagitan ng access to information law, ay ipinakita na si David Sproule, ang senior official ng Canada para sa Afghanistan, ay itinutulak — kasama ang iba’t ibang opisyal ng Global Affairs Canada (GAC) at mga representative ng kaalyadong mga bansa — ang Taliban para mangako na bigyan ng karapatan ang mga kababaihan sa edukasyon, labanan ang terorismo at bigyan ng ligtas na daan ang Afghans na nais umalis ng bansa.

Hindi tulad ng foreign affairs departments ng Estados Unidos at Pakistan, ang Canada ay hindi nagbibigay ng regular updates sa mga pag-uusap nito sa gobyerno ng Afghanistan.

Ang isang tagapagsalita para sa Global Affairs ay tumanggi sa interview request para kay Sproule, ngunit kinilala ng departamento na ang senior official ay nagkaroon ng mga impormal na pag-uusap sa Taliban at patuloy na isusulong ang mga isyu ukol sa karapatang pantao.

Ang mga dokumento na nakuha ng CBC News ay mga email na ipinadala ni Sproule sa kanyang mga katrabaho sa Global Affairs Canada GAC . Ipinapakita nito na ang Taliban ay gumawa rin ng sariling mga kahilingan sa Canada at sa iba pang bansa — at itinanggi na may peligrong hinaharap ang Afghans na nais umalis, bagama’t ang ilang ulat ng CBC News at iba pang media outlets ay tungkol sa mga peligro na iyon.

Sa isang pagpupulong noong Oktubre 12, 2021 — hindi pa nagtatagal matapos itong umupo — hiniling ng Taliban sa mga kinatawan ng mga dayuhang gobyerno na muling buksan ang kanilang mga embahada sa Kabul.

Ayon sa isang note na isinulat ni Sproule sa kanyang mga katrabaho, ang acting foreign minister ng Afghanistan noong panahon na iyon, si Amir Khan Muttaqi, ay hiniling din sa mga gobyerno na tanggalin ang sanctions at sinabi na ang kanyang gobyerno ay inclusive dahil isinama nito ang ethnic minority representation at ang mga kababaihan sa gobyerno ay hindi pinatalsik.

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.