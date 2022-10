Trudeau inanunsyo ang $300M recovery package para sa Atlantic Canada matapos ang Fiona

Inanunsyo ito ni Trudeau sa Halifax ngayong araw. Sinabi niya na ang pondo ay ipamamahagi sa loob ng dalawang taon para matulungan ang mga tao na naapektuhan ng bagyo, at susuportahan din ang pangmatagalan na recovery efforts.

Ang pondo na ito ay nandito para sa sinuman na hindi covered ng anumang ibang programa, ani Trudeau.

Nandito kami para tulungan ang mga tao na muling makabangon mula sa Fiona, kung ito man ay mga pederal na imprastraktura, kung ito man ay mga komunidad na imprastraktura, kung ito man ay mga tao na nahaharap sa mga hamon mula sa uninsured na structural damage sa kanilang mga tahanan. Narito kami para tumulong.

Ang ministro na responsable para sa Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA), si Ginette Petitpas Taylor, ay sinabi na ang pederal na gobyerno ay gagawing available ang pera sa lalong madaling panahon para matulungan ang Canadians na nahaharap sa krisis.

Ang pondo ay mina-manage ng Atlantic Canada Opportunities Agency ACOA kasama ang iba pang pederal na departamento at ahensya, kabilang ang Canada Economic Development for Quebec Regions, Fisheries and Oceans Canada at Transport Canada.

Ang pederal na gobyerno ay nagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga probinsya sa pamamagitan ng Disaster Financial Assistance Arrangements (DFAA), na kinokober ang hanggang 90 porsyento ng kwalipikadong provincial expenses kasunod ng isang sakuna.

Ang Disaster Financial Assistance Arrangements DFAA ay kinokober ang malawak na range ng expenses, kasama ang gastos kaugnay ng evacuation, pagkain, matutuluyan at pananamit, at pag-aayos sa mga daan, gusali at tulay. Kinokober din nito ang mga bagay tulad ng personal furnishings, appliances at ilang equipment.

Iniisip namin ang lahat ng mga Canadian na nakikitungo sa resulta ng Hurricane Fiona, ani Trudeau sa isang pahayag sa media. Maraming trabaho pa ang kailangang gawin sa mga araw at buwan na darating sa clean up at muling pagbangon, pero alam ko na ang Atlantic Canadians at Quebecers ay patuloy na nariyan para sa isa’t-isa, gayundin ang gobyerno ng Canada.

Basahin ang buong istorya rito. (bagong window)

Bahagi ng artikulo ni Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.