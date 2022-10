Canada nagkulang sa pagprotekta sa aquatic species: ulat

Ang 2022 Fall Reports mula kay Environment and Sustainable Development Commissioner Jerry Marco ay nadiskubre ang kakulangan sa staff, mga gap sa kaalaman at bias laban sa species na may komersyal na halaga sa departamento.

Ang bias laban sa pagprotekta sa species na may commercial value sa ilalim ng Species at Risk Act, ang significant delays sa paglista sa species para sa proteksyon, ang mga gap sa kaalaman tungkol sa species at limitadong kapasidad sa pagpapatupad ay may masamang epekto sa ecosystems at mga komunidad, ani DeMarco sa isang pahayag.

Sinabi sa ulat na walang sapat na staff ang Fisheries and Oceans Canada upang ipatupad ang mga batas na nakatuon sa pagpoprotekta ng at-risk species.

Sinabi rin sa audit report na ang Fisheries and Oceans Canada ay naantala sa paglilista ng mga species bilang endangered. Napag-alaman nito na ang departamento ay gumugugol ng average na higit tatlo at kalahating taon para ilista ang species bilang at-risk o nanganganib — at sa ilang kaso mas matagal pa.

Sinabi rin sa ulat na ang payo ng departamento kung ikokonsidera ang isang species na endangered ay kadalasan na hindi base sa siyensya o ebidensya.

Ang listing advice ng departamento ay hindi malinaw o sapat na nakabase sa siyentipikong impormasyon at iba pang supporting assessments, ayon sa ulat.

Mas maraming impormasyon ang kailangan para sa wildlife protection plans

Sa isa pang audit na inilabas ngayong Martes, sinabi ni DeMarco na ang ilang departamento ng gobyerno, kabilang ang Environment and Climate Change Canada, ang hindi nagbibigay ng sapat na impormasyon kung paano nila planong protektahan ang wildlife ng Canada.

Ang nasusukat na mga aksyon at malinaw na pag-uulat sa progreso ay importante para sabihin sa Parlamento at Canadians kung natutupad ng Canada ang biodiversity commitments nito, sinabi ni DeMarco sa isang news release.

Ang pag-uulat ay mahalaga, ngunit ang resulta ang talagang mahalaga. Sa kasamaang-palad, sa bahaging ito, ang larawan ay hindi positibo.

Sa nakalipas na walong taon, sinabi ni DeMarco, ang mga resulta ay natigil sa mas mababa na target para sa recovery ng at-risk species.

Isa pang ulat mula sa commissioner ang nagbigay sa gobyerno ng mataas na marka para sa management ng radioactive waste sa Canada.

Isang artikulo ni Richard Raycraft (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.