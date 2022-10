CAQ nanalo sa Quebec na may pinakamalaking majority sa nakalipas na mga dekada

Ang Coalition avenir Québec CAQ ay nahalal sa 88 ridings at nanguna sa dalawa pa, as of 1:30 ng madaling araw ET, ito ang pinakamataas na bilang ng seats na napanalunan ng isang partido sa halalan sa Quebec mula 1989, nang manalo ng 92 seats ang mga Liberal ni Robert Bourassa.

Ang Coalition avenir Québec CAQ ay pumasok sa election campaign na may 76 seats — 63 ang kailangan para sa isang majority sa National Assembly.

PANOORIN | Legault ipinagdiwang ang pagkapanalo sa isang victory speech:

Nagbigay ng talumpati si Legault sa kanyang mga taga-suporta sa election night headquarters ng kanyang partido sa Quebec upang ipagbunyi ang kanyang tagumpay.

"Nakakuha tayo ng isang malinaw na mensahe [ngayong gabi]. Nagpadala ng malakas na mensahe ang mga taga-Quebec. Sinabi ng Quebecers na 'Magpatuloy tayo!'" sinabi ni Legault patungkol sa campaign slogan ng kanyang partido.

Ang Coalition avenir Québec CAQ ang unang partido bukod sa Quebec Liberals o sa Parti Québécois na nanalo ng back-to-back majorities mula 1956.

Nagawa ng Coalition avenir Québec CAQ na palaguin ang kanilang majority na hindi napataas ang footprint sa Montreal. Noong 2018, ang partido ay nanalo lamang ng dalawang seats sa isla. Sa pagkakataong ito, kapag nabilang na lahat ng boto, maaaring isang riding na lang ang kanilang mapanalunan, bagama’t nagawa ng partido na manalo ng apat sa anim na seats sa Laval.

Sa pangunguna ng mga Liberal o pagkakahalal sa 21 ridings, ang partido ay magtatapos muli sa pangalawang puwesto at malamang bubuo sa Opisyal na Oposisyon, apat na taon matapos itong matalo noong 2018.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.