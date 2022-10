Ringo Starr kinansela ang 5 Canadian shows matapos magkaroon ng COVID-19

Si Ringo Starr at ang kanyang All Starr Band ay nakatakdang magtanghal sa Canada Life Cente sa Winnipeg sa Martes (bagong window).

Umaasa si Ringo na makakapagpatuloy sa lalong madaling panahon at nagpapagaling ngayon sa bahay, ayon sa pahayag na inilabas ngayong Lunes ng Truth North Sports and Entertainment, na nagma-manage ng mga event sa Canada Life Centre, ang home arena ng Winnipeg Jets.

Ang 82 taong gulang ay nag-pull out ngayong Lunes matapos ang kanyang diagnosis, at kinansela rin ang mga show sa Saskatoon, Lethbridge, Alta., Abbotsford, B.C., at Penticton, B.C.

Kinansela na ng banda ang mga show na nakaiskedyul para sa Michigan at Minnesota noong nakaraang weekend matapos magtanghal sa Kingston, Ont., at Montreal noong isang linggo.

Ang rock 'n' roll superstar ay kasalukuyang nasa pangalawang leg ng kanyang North American tour na nakaiskedyul magtanghal sa mahigit dalawang dosenang siyudad sa loob ng halos dalawang buwan.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.