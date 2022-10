Pwersa ng U.S., Pilipinas nagsagawa ng mga combat drill upang maghanda para sa krisis

Ang taunan na mga military drill ang unang major exercise sa pagitan ng matagal ng treaty allies sa ilalim ng bagong presidente ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr., sinabi ng mga opisyal ng militar. Ang kanyang predecessor na si Rodrigo Duterte ay kritiko ng U.S. security policies at hindi pabor sa military exercises kasama ang puwersa ng mga Amerikano na aniya ay maaaring maka-offend sa Tsina.

Tinatawag na Kamandag, ang Tagalog acronym para sa Cooperation of the Warriors of the Sea, kabilang sa drills ang 1,900 na U.S. Marines at mahigit 600 na karamihan ay mga Pilipinong sundalo sa mock amphibious assaults at espesyal na mga operasyon, sinabi ng mga opisyal ng militar ng Estados Unidos at Pilipinas. Ang HIMARS missile launchers at supersonic fighter jets ng Amerika ay makikibahagi sa live-fire maneuvers na matatapos sa Oktubre 14, sinabi nila.

Kabilang sa mga venue ang kanlurang isla ng probinsya ng Palawan, na nakaharap sa South China Sea, at ang hilagang Pilipinas, na tawid ng Luzon Strait mula Taiwan.

Sinabi ni Philippine Rear Admiral Caesar Bernard Valencia na ang exercises ay nakapokus sa pagpapahusay ng coastal defenses at hindi nakadirekta laban sa anumang bansa.

Ang puwersa ng mga Hapon at Koreano na taga-timog ay dadalo bilang observers ngunit maaaring sumali sa disaster-response drills, aniya.

Ang military maneuvers ay isinasagawa kasabay ng combat exercises sa pagitan ng U.S. Marines at Japanese army forces sa hilagang isla ng Hokkaido sa Japan na kasali ang humigit-kumulang 3,000 na military personnel mula sa dalawang panig, sinabi ng mga opisyal ng militar ng Estados Unidos.

Sinabi ni U.S. Maj. Gen. Jay Bargeron ng Japan-based 3rd Marine Division na ang simultaneous exercises ay nakatuon sa pagpapalakas ng defensive capabilities ng U.S. alliances kasama ang Pilipinas at Japan sa pamamagitan ng realistikong combined training.

Ang mga exercise na ito ay pahihintulutan ang aming mga puwersa na palakasin ang interoperability at readiness para tiyakin na kami ay handa upang mabilis na rumesponde sa krisis sa buong Indo-Pacific, sinabi ni Bargeron sa isang pahayag.

Ang aming lakas, resolve at commitment sa aming allies at partners sa rehiyon ang aming pinaka-epektibong deterrent, sinabi ni U.S. Marine Lt. Col. Kurt Stahl sa The Associated Press.

Noong Hulyo, nanawagan si U.S. Secretary of State Antony Blinken sa Tsina na sumunod sa 2016 arbitration ruling na pinawalang bisa ang vast territorial claims ng Beijing sa South China Sea at nagbabala na obligado ang Washington na ipagtanggol ang Pilipinas sa ilalim ng U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty kung ang puwersa ng mga Pilipino, vessels o aircraft ay mapapasalilalim ng pag-atake sa pinag-aagawang teritoryo sa dagat.

Ang ruling ay inisyu ng isang arbitration tribunal na sinet up sa The Hague sa ilalim ng U.N. Convention sa Law of the Sea matapos magreklamo ang gobyerno ng Pilipinas noong 2013 tungkol sa pagkuha ng Tsina sa shoal sa hilagang-kanlurang baybayin. Hindi nag-participate ang Tsina, tinawag na isang sham ang desisyon at patuloy na tumututol dito.

Bukod sa Tsina at Pilipinas, ang Vietnam, Malaysia, Taiwan at Brunei ay may overlapping claims sa busy na waterway, kung saan tinataya na $5 trilyon na goods ang dumadaan kada taon at pinaniniwalaan na mayaman sa undersea gas at oil deposits.

Bukod dito, sinabi ni U.S. President Joe Biden noong nakaraang buwan na ang puwersa ng Amerika ay ipagtatanggol ang Taiwan kapag sinubukan ng Beijing na sakupin ang isla, na nagbunsod ng mga protesta mula sa Tsina.

Ang matagal nang kumukulong alitan sa karagatan at ang tumataas na tensyonadong relasyon sa pagitan ng Tsina at Taiwan ay naging pangunahing usapin sa tunggalian ng Estados Unidos at Tsina.

Isang artikulo ng Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.