Gumagamit ka ba ng credit card? Malapit ka na magbayad ng mas malaki tuwing bibili

Gusto mo ng mas maraming fees kasama niyan?

Simula Oktubre, mas maraming merchants ang pahihintulutan na i-charge ang mga kostumer ng fee para sa pagbabayad gamit ang credit card.

Ang interchange fees ay nagagastusan ang mga negosyo ng libo-libong dolyares kada buwan, at ang ilan (hello Telus) ay sinabi na napapagod na silang akuin ang gastusin para sa ating points credit cards.

Ipinaliwanag nina Tracy Johnson at Paul Haavardsrud ng Cost of Living kung bakit ang pagbabagong ito ay isa na namang paraan kung paano tayo lahat magbabayad.

Ang marketing secrets ng secret menus

Umorder ka na ba ng McBrunch? O isang Butterbeer Frappuccino mula sa Starbucks? O ng T-Rex (isang burger na may siyam na patty) sa Wendy’s?

Inexplore ni Danielle Nerman ang pagsikat ng secret menu at bakit ang mga fast food restaurant partikular — ay gustong-gusto ito.

Ang hire wire na akto ng pagiging isang negosyante

Sinimulan ni Michele Romanow ang kanyang unang kumpanya noong siya ay estudyante pa lang sa unibersidad. Pagsapit niya sa late twenties, siya ay namumuhunan na sa mga kompanya ng ibang tao.

Ngayon, siya na ang co-founder ng Clearco at ang pinakabatang dragon in the den (sa Dragons' Den). Nakausap ni Paul Haavardsrud si Michele tungkol sa nakakatakot na pagsisimula ng isang negosyo, at nagbigay rin ng ilang payo para sa sinuman na interesadong subukan ito.

Isang artikulo ng CBC Radio na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.