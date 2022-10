Canada ‘di wasto ang pagbilang sa namamatay sa pagbubuntis - doktor itinaas ang alarma

Pero ang bilang ng maternal deaths ay sadyang hindi kumpleto na si Dr. Jocelynn Cook, ang chief scientific officer ng Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada, ay sinabi na walang nakakaalam kung ilang mga ina ang namamatay habang nagbubuntis o ilang buwan pagkatapos.

Sinabi niya na ang totoong bilang ay malamang mas malapit sa 800, posible na mas mataas pa.

Hindi siya nag-iisa sa suspetsa na hindi nabibilang nang wasto ng Canada ang pagkamatay ng mga ina. Ang datos ng Canada ay napaka-incomplete na ang international report ng World Health Organization (WHO), UNICEF at iba pa ay tinataya na ang maternal mortality rate ng bansa ay 60 porsyento na mas mataas kaysa sa iniulat ng Statistics Canada.

Kung tama ang estimates na iyon, ang maternal mortality rate ng Canada, kahit na mas mababa kaysa sa global standards, ay nasa top third ng mga bansa sa Organization for Economic Co-operation and Development noong 2017 — at doble ng rate ng iba pang high-income countries tulad ng Netherlands, Ireland at Japan.

May ilang rason kung bakit hindi naitatala ang pagkamatay ng isang ina, paliwanag ni Cook. Ang national maternal death count ng Canada ay kinakalkula mula sa death certificates. Ang isang pagkamatay ay kinokonsidera na maternal kung na-flag ito bilang pagkamatay ng isang buntis na babae o isang babae postpartum. Ngunit sinabi ng mga eksperto sa CBC na karaniwang hindi napi-fill in nang tama ang mga form na ito.

Kahit ang itinuturing na maternal death ay nag-iiba depende sa probinsya o teritoryo kung saan ito nangyari. Ang ilang probinsya ay gumagamit ng depinisyon ng World Health Organization WHO na hanggang 42 na araw matapos ang pagbubuntis. Ang iba naman binibilang ang hanggang isang taon postpartum. Ang iba maaaring hindi binibilang ang postpartum period.

Anim na probinsya lamang ang may mandated maternal death reviews, ibig sabihin kapag namatay ang isang babae sa pito pang ibang probinsya o teritoryo sa Canada, ang kanyang pagkamatay ay hindi iimbestigahan independently.

Kung hindi natin makukuha ang impormasyon sa pareho-parehong paraan sa buong sistema, kung hindi natin tatanungin ang parehong mga katanungan, hindi natin maiintindihan kung ano talaga ang nangyayari, ani Cook.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.