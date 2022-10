Quebecers boboto ngayong araw para ihalal ang susunod na gobyerno

Araw na ng halalan, at ang polling stations ay bukas mula 9:30 n.u. hanggang 8 n.g. para pahintulutan ka na bumoto. I-click ito (bagong window) para malaman kung saang riding ka nabibilang at kung saan ka dapat magtungo para bumoto.

Tandaan, sa araw ng halalan, bawat adult na nagtatrabaho ng full o part time ay entitled sa apat na oras upang bumoto na walang bawas sa sahod o iba pang penalty, bagama’t ang bawat empleyado ay kailangan mag-request ng time off in advance, kasama ang iba pang kondisyon (bagong window).

Bago lumabas, siguraduhin na bitbit mo na ang lahat ng kailangan ipakita upang patunayan na ikaw ay eligible para bumoto, kasama ang isang piraso ng ID tulad ng iyong driver's licence, health card o Canadian passport. Mainam din magdala ng yellow reminder card na natanggap mo sa mail mula sa Élections Québec upang mapabilis ang proseso ng pagboto.

Ngunit mas importante, siguraduhin na ikaw ay nakarehistro sa listahan ng mga elector (bagong window) bago pumunta sa polls. Makikita mo ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa proseso ng pagboto sa aming Quebec election tool kit (bagong window).

Kung hindi ka pa nagdedesisyon kung sinong kandidato ang iboboto, at nais mong malaman kung ano ang paninindigan ng limang pangunahing partido sa maiinit na isyu ngayong eleksyon, magpunta sa Platform Tracker (bagong window) ng CBC para sa isang overview.

PANOORIN | Isang compilation ng election specials mula sa CBC archives:

Habang milyon-milyong botante ang inaasahan na pipila sa polling stations sa buong probinsya buong araw, may record number na mga tao ang nakaboto na sa advance polls.

May 23 porsyento ng 6.3 milyon na eligible voters sa Quebec ang bumoto na — halos doble ng persentahe ng mga bumoto nang maaga noong 2018 na eleksyon, ayon sa Élections Québec.

Labour shortage, COVID-19 maaaring pahabain ang wait times

Ang ilang tao ay maaaring maghintay nang mas matagal ngayong araw ng halalan dahil sa shortage ng mga manggagawa sa polling stations.

Ang Élections Québec ay naghahanap pa rin ng staff para magtrabaho sa 10 ridings sa buong probinsya, kasama ang Montreal at kanlurang Quebec.

Sinabi ng tagapagsalita na si Julie St-Arnaud Drolet na maaaring magkaroon ng delays, ngunit hindi naman siya masyadong nangangamba.

Kulang kami ng staff sa ilang lugar pero hindi sa lahat ng dako, aniya.

Ang sitwasyon ay mas seryoso sa Mauricie riding ng Laviolette–Saint-Maurice, kung saan ang returning officer ay nagsabi na 100 na manggagawa ang napuwersang mag-withdraw mula sa serbisyo dahil mayroon silang COVID-19.

Sa ngayon, they're dropping like flies, sabi ni Guy-Luc Beaupré. Aniya humigit-kumulang 10 hanggang 15 na empleyado ang nagkakasakit bawat araw.

Sinabi ni Beaupré na halos one-third ng elections staff sa kanyang riding ang na-hire para maging backup, pero ang mga manggagawa na iyon ay halos ubos na.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press at Lauren McCallum ng CBC