Canada nagpataw ng sanctions sa 34 na opisyal at entidad ng Iran

Ang listahan, na nakuha ng Radio-Canada (bagong window), ay dumating isang linggo matapos mangako si Prime Minister Justin Trudeau na magpapataw ng sanctions (bagong window) sa gobyerno ng Iran. Opisyal na iaanunsyo ni Foreign Affairs Minister Mélanie Joly ang listahan ng mga sanction ngayong Lunes, at kasama rito ang 25 na indibidwal at siyam na entidad.

Ang rehimen ng Iran ay nahaharap sa malawakang protesta sa buong bansa (bagong window) kasunod ng pagkamatay ni Mahsa Amini. Si Amini, isang 22 taong gulang na babae, ay namatay habang nasa kustodiya ng morality police, dahil umano sa hindi wastong pagsusuot ng hijab.

Ang mga sanction na ito ay tugon sa paglabag ng mga karapatang pantao na ginawa sa Iran, kasama ang sistematikong persekusyon nito partikular sa mga kababaihan, ang labis na aksyon na ginawa ng tinatawag na ‘Morality Police’ ng Iran, na nauwi sa pagkamatay ni Mahsa Amini sa ilalim ng kanilang kustodiya, sinabi ng pahayag ng gobyerno.

Kabilang sa listahan sina Hossein Salami, ang commander-in-chief ng Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC , Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi, ang pinuno ng morality police, at Mohammed-Hossein Bagheri, chief of staff ng Armed Forces ng Iran.

Sinabi ng gobyerno na ang mga indibidwal at entidad na na-sanction ay direktang nagpatupad ng mapanupil na mga hakbang, nilabag ang mga karapatang pantao at nagkalat ng propaganda at maling impormasyon ng rehimen ng Iran.

Ang Canada ay walang diplomatikong relasyon sa Iran.

Na-freeze ng mga sanction ang anumang ari-arian ng mga targeted na indibidwal at entidad sa Canada, at ipinagbawal ang pakikitungo sa kanila. Ang mga na-sanction ay pinagbawalan din na pumasok sa Canada.

Sinabi ni Thomas Juneau, isang propesor ng international affairs sa Carleton University sa Ottawa, na ang mga sanction ay isang magandang desisyon. Sinabi niya na ang ilang Iranian na mga lider, o ang kanilang mga kapamilya, ay may mga ari-arian sa Canada, pumupunta sa Canada o ipinapadala ang kanilang mga anak dito.

Pero, idinagdag niya, may pagkakaiba ang pag-anunsyo ng mga sanction sa pagpapatupad nito.

Ang Canada ay tradisyonal na nahihirapan na ganap na ipatupad ang mga sanction na inaanunsyo nito, aniya.

Isang artikulo nina Richard Raycraft (bagong window), Louis Blouin (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.