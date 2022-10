[Ulat] Isyu sa imigrasyon, wika tinimbang ng Pinoy Canadians tungo sa halalan sa Quebec

Sinundan ni Erlisa Riconalla, residente sa lungsod ng Montreal, ang naganap na debate sa mga lider ng partido para alamin ang kanilang polisiya at plano.

Para sa akin mas mabuti na dagdagan ang immigrants kaysa sa babawasan. ‘Yong mga immigrant kasi naghahanap ng trabaho. Hindi rin nagrereklamo. Maganda ang trabaho kung hindi nagrereklamo, sabi ni Erlisa sa panayam ng Radio Canada International sa telepono.

Nagtatrabaho si Erlisa Riconalla bilang isang photographer sa siyudad ng Montreal. Litrato: Erlisa Riconalla

Nagsalpukan ang magkaiba na alok na plano ng limang pangunahing partido sa Quebec provincial elections.

Plano ng partidong Coalition Avenir Quebec (CAQ) na bawasan ang taunang threshold sa mga imigrante mula 70,000 pababa sa 50,000 sa susunod na apat na taon. Sinabi noon ni Coalition avenir Québec CAQ Leader Francois Legault na kailangan ito para protektahan ang French language sa lalawigan.

Gusto naman ng Quebec Liberal Party (PLQ) na panatilihin ang 70,000 threshold sa tatanggapin na imigrante ng lalawigan sa unang taon kung sila ang makakakuha ng mandato at palalawakin ang training sa wikang Pranses para sa immigrants.

Plano naman ng Quebec Solidaire na taasan mula 70,000 at gawing 80,000 ang annual threshold at gagastos ng $370 milyon sa imigrasyon.

Pero taliwas sa alok ng ibang partido ay pinaplano ng Parti Quebecois na ibaba sa kalahati mula 70,000 at gawing 35,000 ang tatanggapin na immigrants kada taon.

Naiiba naman ang pananaw ng Conservative Party of Quebec na naniniwalang hindi pangmatagalan na solusyon ang imigrasyon sa labour shortage ng Quebec. Nais nilang mapabuksan ang Quebec-Canada Accord para bigyan ang lalawigan ng mas malawak na kapangyarihan pagdating sa imigrasyon. Pipiliin ang magiging permanent residents batay sa "western values," kakayahan sa pagiging bahagi ng kultura ng Quebec at pagiging bihasa sa wikang Pranses.

Dalawa ang anak ni Erlisa Riconalla, isang 5 taong gulang at 2 buwan na sanggol, sa kanyang asawa na si Tom Falardeau. Litrato: Erlisa Riconalla

Dumating sa siyudad ng Montreal si Erlisa noong Enero 2016 matapos ipetisyon ng asawa. Naging Canadian citizen siya paglipas ng tatlong taon.

Ang botohan sa Lunes ang pangalawang pagkakataon na boboto siya sa halalan.

Nauunawaan niya umano kung bakit tila naging mas mahigpit ang gobyerno sa Quebec sa mga migranteng manggagawa pagdating sa usapin ng wikang Pranses.

Okay sa akin, pero [mas] okay sana kung [ang] mga immigrant may freedom, sabi niya.

Para kay Filipino Quebeceers Association (FQA) President Rosenda Catenta isang malaking balakid ang magtrabaho sa Quebec na hindi marunong magsalita ng wikang Pranses.

Pero hindi aniya siya sang-ayon kung gagamitin itong basehan sa paghihigpit ng polisiya sa migranteng manggagawa na tatanggapin sa lalawigan.

Para sa akin, at least [sa] basic man lang marunong. Kasi pagdating sa workplace matututo ka na. In a sense, pagdating doon matuto ka na. Madaling matuto ang mga Pilipino, sabi ni Rosenda.

Tatlong dekada na naninirahan sa Quebec City si Rosenda at ang kanyang pamilya.

Tumutulong din ang Filipino Quebeceers Association FQA sa mga Pilipino sa Quebec City na lumalapit dahil sa problema ng work permit.

So far, kontento naman kami dito. Sa housing hindi naman masyadong mahal dito kumpara sa ibang province. Sa child care meron kaming allowance sa mga bata. Sa education libre naman maliban kung dadalhin mo sa private school ang anak mo. Tapos dinadagdagan naman ang sweldo. [Nasa] $15 na ang minimum wage. Ang health care okay naman. Pagdating sa workers naasikaso naman ang health cards. Kapag may problema, walang problema sa services, ani Rosenda.

Pag-amin ni Rosenda wala pa siyang napupusuan kung sino sa mga kandidato ang kanyang iboboto.

Sa Lunes, Oktubre 3, ang araw na gaganapin ang ika-43 na general elections sa lalawigan ng Quebec.

Ang mga polling station ay bukas mula 9:30 ng umaga hanggang sa alas-otso ng gabi.